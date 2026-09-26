التحالف الدولي يوقف المساعدات المالية للبيشمركة

وقال بختيار في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن المدة المحددة للمساعدات المالية المقدمة من لقوات البيشمركة انتهت وفقاً للاتفاق المسبق المبرم بين الجانبين، مبينا ان المساعدات المالية لشهري آب وأيلول 2026 كانت الدفعة الأخيرة بموجب الاتفاق".وتابع، أن "مذكرة التفاهم كانت سارية من 21 أيلول 2022 إلى 21 أيلول 2026، ولمدة أربع سنوات، وقد انتهت المذكرة، وبذلك انتهى أيضا إرسال المبالغ المالية من جانب التحالف".ولفت الى ان " كانت قد أعلنت أن المساعدات المالية المقدمة من التحالف لشهري آب وأيلول من عام 2026 وزعت يوم الخميس الماضي المصادف 24 أيلول وهذه كانت آخر دفعة وفقا للاتفاق".وأكد بختيار، أنه "طلبنا من تعويض هذه المساعدات بتعديل رواتب البيشمركة اسوة بالقوات العراقية".