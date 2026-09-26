بدء اخلاء قاعدة بعشيقة من القوات التركية خلال 60 يوما

وقال الشمري في تصريح تابعته ، ان "يوم 30 أيلول سيغلق مقر "، مبينا انه "لا قوات قتالية أو قواعد عسكرية أجنبية بعد 30 أيلول".وأضاف ان "القوات الأميركية تنسحب نهائيا في 30 أيلول"، مشيرا الى ان "قاعدة خالية الآن من التواجد الأميركي".واكد ان "هناك مباحثات في إسطنبول لإخلاء موقع بعشيقة"، موضحا ان "الإخلاء التركي لقاعدة بعشيقة يكون خلال 60 يوما".وذكر ان "قواتنا ستحكم السيطرة على "، لافتا الى "اننا سنغطي نقص الطيران الذي سيخلفه مغادرة التحالف".