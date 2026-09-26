وفدٌ من إقليم كردستان يتوجّه إلى بغداد لبحث 3 ملفات

ويرأس الوفد، وزير الشهداء والمؤنفلين بمشاركة عدد من المدراء العامين بالوزارة، حيث يلتقي الوفد بمسؤولي والسجناء السياسيين في لبحث سبل تسوية ملفات حقوق ذوي الشهداء وموازاة مستحقاتهم المالية مع نظرائهم في باقي المحافظات العراقية.تتزامن هذه الزيارة مع إعادة دفعة جديدة من رفات ضحايا عمليات الأنفال تضم 153 رفاتاً لنساء وأطفال قَضَوا على يد نظام البعث البائد، حيث أنهت مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي في الترتيبات اللازمة لنقلهم وتسليمهم رسمياً إلى .