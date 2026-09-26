الشيخ الخزعلي يرفض رؤية إيران محاصرة: نريد اتخاذ موقف موحّد

وقال الخزعلي في تدوينة، إنه "يعز علينا، بل نرفض رفضاً قاطعاً، أن نرى جمهورية تُحاصر براً وبحراً وجواً، وشعبها يعاني الأمرين، والعراق يقف متفرجاً، بل يشارك في هذا الحصار الظالم الجائر".وأضاف: "لا أقول علينا أن ننظر إلى دول بحجم وروسيا في تقديمها لمصالحها وسيادتها، لحجم هاتين الدولتين وقوتهما السياسية، فضلاً عن الاقتصادية والعسكرية، بل أقول ليس من المعقول ولا المقبول أن يختلف موقف عن موقفه تجاه وأفغانستان في رفض الاستجابة لحصار الشعوب، ولا سيما مع خصوصية ما يربط العراق والعراقيين من وشائج اجتماعية وثقافية بالشعب الإيراني المسلم المؤمن بولاية أهل البيت عليهم السلام".وتابع: "نحث شعبنا أولاً، ومن ثم القوى السياسية والبرلمان والحكومة، على اتخاذ موقف موحّد، انطلاقاً من المبادئ السيادية والإنسانية؛ السيادية من احترامنا لسيادتنا في اتخاذ قرارنا بعيداً عن الترهيب، والإنسانية في كوننا شعب الحسين الذي يرفض أن يكون شريكاً في ظلم الشعوب المسلمة".وأكد الخزعلي "ضرورة توحيد الصف والابتعاد عن التخوين، لأن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم مرصوص".