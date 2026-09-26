اتفاق عراقي كويتي على مكافحة شبكات التضليل الإعلامي

وقال إن "المباحثات الموسعة التي أجراها الوفد العراقي الرسمي في توجت باتفاق استراتيجي مشترك لوضع حد لصناعة الأخبار الزائفة وترويج الأكاذيب التي تستهدف وعي المواطن في البلدين الشقيقين"، بحسب .وأضاف أن "الاجتماعات مع الأشقاء في وزارتي الداخلية والدفاع الكويتيتين شخصت بدقة خطورة الحرب النفسية المتمثلة في إنتاج وبث المحتوى المضلل والتقارير الملفقة التي تسعى أطراف مشبوهة من خلالها إلى تعكير صفو العلاقات الأخوية المتينة".وأوضح أن "الجانبين اعتمدا آلية رصد تخصصية ومباشرة للتعامل الآني مع أي سرديات كاذبة أو تحريضي وكراهية يظهر بين فترة وأخرى، بهدف فرز الحقائق بدقة وتفويت الفرصة على محاولات تزييف الواقع".وأشار إلى أن "الهدف الجوهري من هذا التنسيق هو إجهاض أي محاولات لتوجيه الرأي العام عبر معطيات وهمية، وتأسيس منبر مشترك يعتمد على المصداقية والاحترافية العالية لتجفيف منابع التضليل، بما يحصن النسيج المشترك ويعزز الاستقرار الأمني والمعنوي للبلدين والشعبين الشقيقين".