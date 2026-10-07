إجراءات رقابية وقانونية لضبط السلع غير المطابقة في الأسواق العراقية

وقال ، ، بحسب ، إن "الإجراءات الرقابية في المنافذ والأسواق والمخازن قائمة، لكن حجم وتنوع السلع المتداولة يتطلبان استمرار تطوير آليات الرقابة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية".وأضاف أن "تنوع السلع وحجمها يتطلبان أيضاً اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين"، مبيناً أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو سد أي ثغرات قد تسمح بتداول سلع غير مطابقة للمواصفات، وضمان وصول منتجات آمنة ومطابقة إلى المستهلك العراقي.