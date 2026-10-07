التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة

وبينت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "نتائج تعديل الترشيح تتضمن قبول (5270) طالبا موزعين على القناة العامة وقناة الوافدين وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وذوي شهداء وذوي شهداء ضحايا جرائم المنحل وذوي شهداء البيشمركة وذوي الشهداء المسجلين في والمؤنفلين في ".وأوضحت الوزارة ان "نتائج قبول طلبة السنة السابقة تشتمل على (5152) طالبا توزعوا على القناة العامة وقناة الوافدين وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل وذوي شهداء البيشمركة وذوي الشهداء المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم ".وأكدت انه "بإمكان الطالب الحصول على نتيجة من خلال دخوله الى تطبيق (منصة قدم) وبعدها اختيار نتائج القبول/ التثبيت".