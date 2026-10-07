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36 هزة أرضية داخل العراق خلال الشهر الماضي
محليات
2026-10-07 | 09:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
148 شوهد
أعلن قسم الرصد الزلزالي في
الهيئة العامة
للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، تسجيل 36 هزة أرضية داخل
العراق
خلال الشهر الماضي.
وذكرت
هيئة الانواء الجوية
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "قسم الرصد الزلزالي في
الهيئة العامة
للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أصدر التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية وخارطة بالنشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لشهر أيلول/2026".
وبين التقرير، أنه "بلغ العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر (60) هزة أرضية منها (36) هزة أرضية داخل
العراق
و تركز النشاط الزلزالي بشكل واضح وتحديدا في
محافظة السليمانية
(10) هزات(كلار ، دوكان ، دربندخان، جمجمال وغيرها) بينما تم تسجيل (9) هزات أرضية في
محافظة ديالى
(خانقين) و (7) هزات أرضية في
محافظة أربيل
(مركز المدينة ، شقلاوة)، (6) هزات ارضية في
محافظة دهوك
(عمادية ، سميل ، زاخو ، عقرة)، و (2) هزة ارضية في
محافظة نينوى
(الشيخان)، وواحدةهزة ارضية في كل من
محافظة كركوك
و
صلاح الدين
(طوزخورماتو)".
وتابع: "سجلت (24) هزة أرضية خارج العراق وبالقرب من حدوده (19) هزات أرضية داخل
إيران
(ايلام- لورستان -كرمنشاه- كردستان– اذربيجان) وبالقرب مع حدودها مع العراق.
وأضاف، انه "تم تسجيل (5) هزات أرضية داخل
تركيا
(فان—هكاري وغيرها) وبالقرب من حدودها مع العراق"، منوها، بأنه "تراوحت مقدار قوة الأحداث الزلزالية بين (1.2 – 4.3) درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (8-42) كم".
وذكر ان "المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من أي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم
القاري
وتحديداً باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".
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