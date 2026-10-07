36 هزة أرضية داخل العراق خلال الشهر الماضي

وذكرت في بيان ورد لـ ، أن "قسم الرصد الزلزالي في للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أصدر التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية وخارطة بالنشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لشهر أيلول/2026".وبين التقرير، أنه "بلغ العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر (60) هزة أرضية منها (36) هزة أرضية داخل و تركز النشاط الزلزالي بشكل واضح وتحديدا في (10) هزات(كلار ، دوكان ، دربندخان، جمجمال وغيرها) بينما تم تسجيل (9) هزات أرضية في (خانقين) و (7) هزات أرضية في (مركز المدينة ، شقلاوة)، (6) هزات ارضية في (عمادية ، سميل ، زاخو ، عقرة)، و (2) هزة ارضية في (الشيخان)، وواحدةهزة ارضية في كل من و (طوزخورماتو)".وتابع: "سجلت (24) هزة أرضية خارج العراق وبالقرب من حدوده (19) هزات أرضية داخل (ايلام- لورستان -كرمنشاه- كردستان– اذربيجان) وبالقرب مع حدودها مع العراق.وأضاف، انه "تم تسجيل (5) هزات أرضية داخل (فان—هكاري وغيرها) وبالقرب من حدودها مع العراق"، منوها، بأنه "تراوحت مقدار قوة الأحداث الزلزالية بين (1.2 – 4.3) درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (8-42) كم".وذكر ان "المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من أي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم وتحديداً باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".