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الانبار.. صاعقة رعدية تودي بحياة شخصين وتصيب 7 آخرين خلال مباراة كرة قدم
محليات
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون، إثر سقوط صاعقة رعدية خلال مباراة لكرة القدم في قرية أبو طيبان بمحافظة الانبار، وفق حصيلة أولية أفاد بها مصدر محلي.
2026-10-09 | 13:05
2026-10-09T13:05:28+00:00
Alsumaria Tv
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الانبار.. صاعقة رعدية تودي بحياة شخصين وتصيب 7 آخرين خلال مباراة كرة قدم
855 شوهد
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون، إثر سقوط صاعقة رعدية خلال مباراة لكرة القدم في قرية
أبو طيبان
بمحافظة
الانبار
، وفق حصيلة أولية أفاد بها مصدر محلي.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، إن الصاعقة سقطت أثناء ممارسة عدد من أهالي القرية لعبة كرة القدم في أحد الملاعب، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.
وأضاف أن مستشفى هيت استقبل جثتي المتوفيين والمصابين، فيما نُقل الجرحى لتلقي العلاج.
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