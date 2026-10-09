الانبار.. صاعقة رعدية تودي بحياة شخصين وتصيب 7 آخرين خلال مباراة كرة قدم

وقال المصدر لـ ، إن الصاعقة سقطت أثناء ممارسة عدد من أهالي القرية لعبة كرة القدم في أحد الملاعب، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.وأضاف أن مستشفى هيت استقبل جثتي المتوفيين والمصابين، فيما نُقل الجرحى لتلقي العلاج.