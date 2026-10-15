متى تطلق خدمة الجيل الخامس 5G في العراق؟

وقال سند في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الجيل الخامس هو عبارة عن خدمات إضافية ويستخدم في مختلف التقنيات والتنمية والصناعة والأمن وغيرها من الخدمات".وأضاف الوزير سند، أن "مسؤولية الدولة هي خلق بيئة مناسبة ومنسجمة ومحفزة للاستثمار وأن لا تكون معرقلة بقصد أو بغيره لأن الصراعات بين الشركات والجهات المنظمة هي من تسببت بوأد ولادة الجيل الخامس مبكراً"، مؤكداً أن "البيئة الآن أفضل لإطلاق خدمات الجيل الخامس في ".من جانبه، قال المختص في مجال الاتصالات والأمن السيبراني، احمد إن "العراق أصبح جاهزاً بشكل جيد للانتقال إلى خدمات الجيل الخامس".وأضاف الخفاجي أن "نجاح هذه الخطوة يعتمد على استكمال تطوير البنية التحتية، ولا سيما شبكات الألياف الضوئية، ورفع سعات الربط، وتحديث الشبكات وزيادة مواقع الارسال بما يضمن جودة الخدمة واستقرارها، ومن الأفضل ان يكون الاطلاق تدريجياً يبدأ من المناطق الأكثر جاهزية وكثافة ثم يتوسع إلى بقية المحافظات".وبين أن "الجيل الخامس لا ينبغي النظر إليه على أنه زيادة في سرعة فقط، بل هو جزء أساسي من التحول الرقمي، ويمكن أن يدعم مستقبلاً المدن الذكية والخدمات الحكومية والقطاعات الصناعية والتطبيقات الحديثة التي تحتاج إلى سرعة واستقرار عالٍ في الاتصال".