زخات مطر من الشمال الى الجنوب واجواء خريفية تنتظر العراقيين الاسبوع المقبل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الوسطى فيما سيكون الطقس في غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في ".وأشارت إلى أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية"، موضحة أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".ولفتت إلى أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً على العموم ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".