محاكمة غريبة.. فتاة تقاضي صديقها والسبب حفل موسيقي

وأصدرت محكمة في نيوزيلندا حكمها بشأن قضية "غريبة وطريفة"، تتعلق بامرأة وصديقها "وكلبان".وقالت المرأة لمحكمة المنازعات في نيوزيلندا، إنها كانت على علاقة بالرجل لمدة 6 سنوات ونصف، حتى نشأ خلافاً بينهما.وأضافت: "كنت قد رتبت للذهاب إلى حفل موسيقي مع بعض الأصدقاء، ووافق صديقي لاصطحابي إلى المطار، والبقاء في منزلي لرعاية كلابي أثناء غيابي".وقالت إنها أبرمت "عقدا شفهيا" مع صديقي، يقضي باصطحابها إلى المطار والاعتناء بكلبيها.وبحسب الدعوى، راسلت المرأة صديقها في اليوم السابق للسفر، لكنه لم يستجب، ونتيجة لذلك خسرت المرأة رحلتها.ووفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان"، فإن المدعية دفعت ثمن تذاكر رحلة بالعبّارة لها ولصديقها، لقضاء عطلة أخرى مع أبنائها، وقالت في الدعوى إنه يجب تعويضها عن تكلفة تذكرته.لكن المحكمة قالت إنه "لكي يكون الاتفاق قابلا للتنفيذ، يجب أن تكون هناك نية لإنشاء علاقة ملزمة قانونا".ورفضت القاضية دعوى السيدة، قائلة إن "الوعد لا يرقى إلى مستوى العقد. إنه يشكل جزءا من اتفاقيات العلاقات الأسرية والمنزلية اليومية، التي لا يمكن البت فيها في محكمة المنازعات".