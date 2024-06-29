"الرجل الضاحك".. حالة صحية نادرة تمنع تركياً من حضور الجنازات

في مقطع فيديو منتشر عبر الحسابات الإخبارية التركية، يظهر توتار البالغ من العمر 42 عامًا، وهو يبتسم ويضحك بشكل مستمر أثناء لقاء إعلامي.وأوضح أن حالته هذه التي لا يعرف سببها، تمنعه من حضور الجنازات بسبب ضحكه الدائم.يعمل توتار "ميكانيكي إطارات"، وهو متزوج وأب لطفلين.يُعرف في منطقته باسم "علي الضاحك" ويثير انتباه الجميع بضحكته الدائمة أثناء عمله، حتى في درجات الحرارة الشديدة.وقال توتار: "الجميع يأتي هنا للضحك. يلقبونني بالرجل الضاحك علي توتار. أضحك حتى في الحر الشديد، ولا يتعبني ذلك. أعمل في درجة حرارة 60 درجة ولا يهمني، لا أستطيع أن أغضب أبدًا".وأضاف توتار أنه يواجه أصعب الأوقات في الجنازات. وأوضح قائلاً: "أصعب أوقاتي هي في الجنازات، لذا لا أذهب إليها كثيرًا. لقد منعت نفسي من حضور الجنازات لأنني أضحك هناك، ولا أستطيع الذهاب إلى جنازات أخرى. الناس يأتون هنا ليضحكوا عليّ أكثر من تغيير إطار السيارة".