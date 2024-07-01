مباحثات دولية حول لبنان.. ما دخل العراق؟

السومرية نيوز – دوليات

بحث وزيرا خارجية تركيا هاكان فيدان وإيران بالإنابة علي باقري، في اتصال هاتفي، مخاطر انتشار الصراع في قطاع غزة إلى المستوى الإقليمي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن "فيدان وباقري بحثا آخر الأوضاع في غزة، خلال اتصال هاتفي جرى الأحد، وتحدثا عن مخاطر انتشار الصراع إلى المستوى الإقليمي، حيث شدد فيدان على أن تصاعد التوتر في لبنان ستكون له انعكاسات سلبية على العراق وسوريا".

يأتي ذلك بينما بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية يوم السبت، مسار المفاوضات الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت مصادرة دبلوماسية بأن "قالن وهنية تناولا في الاتصال المرحلة التي وصلت إليها مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والخطوات التي يجب اتخاذها لضمان وقف دائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة".