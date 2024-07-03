بعد اطلاقها.. واتساب يكشف تفاصيل الميزة الجديدة "Imagine Me"

وتتوفر هذه الميزة في الإصدار التجريبي من واتساب على نظام التشغيل أندرويد ولفئة محدودة من المستخدمين.وتهدف شركة ميتا، المالكة لواتساب، إلى تعزيز التفاعل بين المستخدمين من خلال توفير أدوات جديدة تستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها.وتساعد ميزة "تخيلني" المستخدمين على إنشاء صور شخصية مميزة لملفاتهم الشخصية.ويمكن للمستخدمين اختيار خلفيات جديدة ومواقع وتأثيرات مبتكرة لإضافتها إلى صورهم الشخصية. هذا يهدف إلى تعزيز التفاعل وإضافة جاذبية إلى صور المستخدمين.ومؤخراً، أعلنت شركة واتساب عن تحديث جديد لتطبيقها على الهواتف الذكية، يهدف إلى تسهيل تصنيف المحادثات وتحسين تجربة المستخدمين.ووفقًا للبيان الرسمي لشركة ميتا، المالكة لواتساب، يتضمن التحديث 3 تبويبات في صدارة قائمة المحادثات على الشاشة الرئيسية للتطبيق في صورة أزرار بيضاوية بيضاء اللون.وتتضمن هذه التبويبات "الكل All"، والتي تعرض جميع المحادثات بترتيب زمني، وتبويب المحادثات المثبتة Pinned Conversations، وتبويب "غير مقروءة Unread"، والتي تعرض المحادثات التي تحتوي على رسائل غير مقروءة أو لم يتم فتحها بواسطة المستخدم، بالإضافة إلى تبويب "المجموعات Groups"، والذي يعرض المحادثات الجماعية.وتعمل منصة واتساب باستمرار على تحسين تجربة المستخدمين من خلال إضافة تحديثات وميزات جديدة تجريها لتوفير تجربة مخصصة ومحسنة وتلبية احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على التطبيق لإجراء المكالمات والمحادثات عبر الإنترنت.