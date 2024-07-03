وأخيراً.. دانييلا رحمة تطلّ بالأبيض في حفل زفافها من ناصيف زيتون (صورة)

وتفاعل الرواد مع الصورة غير المؤكدة إذا كانت حقيقية أو لا، عبروا عن آرائهم حول إطلالتها التي وصفها البعض بالعادية. وأطلت دانييلا بفستان ضيّق بقصة حورية البحر من قماش الدانتال. إختارت تسريحة شعر كعكة وطبّقت مكياجاً ناعماً.وأقيم حفل زفاف الفنان ناصيف زيتون والممثلة دانييلا رحمة في فيلا نون في مدينة جبيل بلبنان بسريّة تامّة وغموض واسع. كما كشفت مصادر صحفية معلومات صادمة غير مؤكّدة عن علاقة الثنائي الشهير وشروط طُبّقت حلال العرس.وأشارت المصادر إلى قصّة حبّ سرية عاشها ناصيف ودانييلا منذ سنوات بعيداً عن وسائل الإعلام والصحافة، ويدخلان اليوم القفص الذهبي كنسياً بهدوء وبحضور عدد لا يتجاوز 40 شخصاً من عائلة العروسَين.وفرض العروسان على الحفل غياب وسائل الإعلام بشكلٍ كامل، بالإضافة إلى منع التصوير، حيث سيتم وضع جميع هواتف المدعوين داخل خزائن لمنع إستخدام الكاميرات وتسريب الصور للعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.ومن المتوقّع أن يختار ناصيف ودانييلا مجموعة صور موحدة ومحددة يصار الى مشاركتها عبر وسائل التواصل والإعلام في السابع من شهر يوليو الحالي. كما رجّح البعض أن الثنائي يحضّران لتصوير فيلم وثائقي أو فيلم قصير يكشفان فيه عن قصة حبهما وبداية التعارف بينهما وصولاً إلى تفاصيل حفل زفافهما.