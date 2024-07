تغييرات جديدة في تطبيق Apple Weather

السومرية نيوز – واع

بعد قيام شركة أبل بإجراء تغييرات على الذكاء الاصطناعي وغير الذكاء الاصطناعي على معظم تطبيقاتها مع نظام التشغيل iOS 18، اتضح أن تطبيق الطقس الأصلي لعملاق التكنولوجيا حصل على ميزتين جديدتين.

ويتعلق الأمر بدرجة الحرارة الفعلية المدرجة في التطبيق في أي وقت، ودرجة الحرارة "التي تبدو كذلك"، حيث يمنح هذا الأخير المستخدمين درجة حرارة أكثر واقعية تكشف عن مدى سخونة أو برودة الهواء لجسم الإنسان بعد حساب بعض المتغيرات مثل الرطوبة النسبية وسرعات الرياح وكمية أشعة الشمس، وفقاً لموقع phonearena.

وفي نظام التشغيل iOS 18، سيُظهر تطبيق Apple Weather كلاً من درجة الحرارة الفعلية ودرجة الحرارة "يبدو وكأنه" مباشرة حيث يمكن رؤية كلا الرقمين بسهولة.

وفي الجزء العلوي من تطبيق الطقس، سترى درجة الحرارة الحالية بأعداد كبيرة، وتحت درجة الحرارة الحالية مباشرةً، سيقول التطبيق "Feels Like" باستخدام خط أصغر حجمًا، حاليًا، يمكن رؤية درجة الحرارة الفعلية في الجزء العلوي من الشاشة.

قم بالتمرير للأسفل للعثور على مربع "Feels Like" الذي يشبه درجة الحرارة الفعلية، كما تقول Apple، سيتم عرض درجة الحرارة "Feels Like" بلون مختلف، وبخط أصغر.

لذلك يعد هذا تغييرًا جيدًا قادمًا إلى تطبيق Apple للطقس مع نظام التشغيل iOS 18، والأكثر إثارة للاهتمام هو أن رقم "Feels Like" لن يظهر عندما تكون درجات الحرارة الفعلية و"Feels Like" قريبة جدًا، وبهذه الطريقة لن تواجه موقفًا تظهر فيه درجة الحرارة الفعلية على أنها 75 ورقم "Feels Like" هو نفسه تمامًا، وسيظهر كلا الخيارين لدرجة الحرارة فقط عندما يكون هناك اختلاف كبير بينهما.

على سبيل المثال، إذا كانت درجة الحرارة الفعلية هي 91 درجة وكان رقم "Feels Like" هو 100 درجة، فسترى كلا القراءتين، الأمامية والوسطى، في تطبيق Apple Weather.

الميزة الجديدة الثانية القادمة إلى تطبيق Weather مع iOS 18 تتعلق بكيفية حصول تطبيق خرائط أبل على عناوين منزلك وعملك من بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك في تطبيق جهات الاتصال، وهذا يسهل على مستخدم iPhone الحصول على الاتجاهات بسرعة إلى منزله ومكتبه عبر خرائط أبل، مع نظام التشغيل iOS 18، سيحصل تطبيق الطقس على نفس المعلومات من تطبيق جهات الاتصال بحيث تتم إضافة عناوين منزلك وعملك تلقائيًا إلى المواقع التي يتتبعها تطبيق الطقس الأصلي.

ويمكنك أن تتوقع رؤية هذه التغييرات لا تأتي فقط في تطبيق Weather الخاص بـ iPhone في iOS 18 ولكن أيضًا في تطبيق Weather على iPad مع iPadOS 18 وMac مع تحديث macOS 15 Sequoia القادم.