تكنولوجيا جديدة تحول الملابس إلى أجهزة ذكية

السومرية نيوز – منوعات

أعلن علماء من جامعتي بريستول وباث البريطانيتين، عن تكنولوجيا جديدة يمكنها تحويل الملابس اليومية إلى أجهزة ذكية.

جاء ذلك من خلال دراسة تجريبية حققت خطوات متطورة في تكنولوجيا جديدة قابلة للارتداء تسمى “seamsleeve”، في محاولة لتصميم نسخة محسنة من الملابس الرقمية، التي تستشعر وتسجل حركات الجسم بدقة.

وقام فريق البحث بمزج خيوط موصلة في طبقات الملابس، من أجل إنتاج دوائر كهربائية تتغير مقاومتها مع حركات من يرتديها، للوصول في النهاية إلى تصميم نسخة محسنة من الملابس الرقمية، تكون قادرة على استشعار وتسجيل حركات الجسم بدقة.

ويمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي أن تساعد في تحليل البيانات التي توجد على الهواتف، إذ تفسر إيماءات أو أوضاعا معينة، ما يمكن من مراقبة التمارين والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، بهدف تحسين النتائج الصحية وتجارب المستخدم.

ويمكن أن تساهم أيضا في توفير بيانات الحركة الدقيقة إلى مراقبة وتحليل الأنشطة البدنية بكفاءة أكبر، ما قد يؤدي إلى تحسين أهداف الصحة واللياقة البدنية لمرتديها.