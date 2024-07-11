بطريقة مبتكرة... نجوى كرم تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة!

وكانت نجوى كرم قد سبقت عرض الـ " QR Code" نشر بشكل مفاجئ صورة لمحادثة على الهاتف والتي كشفت عن تلقيها رسالة عتاب أقرب إلى التهديد من حبيبها، والتي أثارت بالصورة حماس الجمهور لأغنيتها الجديدة.زواج نجوى كرموكانت قد أعلنت نجوى كرم زواجها مؤخراً من رجل أعمال، وذلك بطريقة مفاجئة لجمهورها ومتابيعها، حيث جاء ذلك خلال إحيائها حفلاً غنائياً في رومانيا، وظهرت في الحفل مرتدية فستاناً أبيض وكشفت عن أنّ هذا الفستان يعني لها الكثير لأنه فستان زفافها في إشارة منها لزواجها، لتنهال التهاني عليها من أصدقائها نجوم الغناء في الوطن العربي.وطرحت نجوى كرم مؤخرا ألبوما بعنوان «كاريزما» والذي تضمن 7 أغنيات، صورت منها أغنية «شغل موسيقى» بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون.