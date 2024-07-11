ويتضمن المنشور صورتين، الأولى يظهر فيها الممثل أتكينسون نحيفا وبحالة صحية سيئة، وصورة لشخصية "مستر بين".وعلق الناشرون بالقول: "مستر بين بين الحاضر والماضي".حظيت الصورة بتفاعل واسع على فيسبوك بالنظر للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الممثل البريطاني خصوصا بدوره الكوميدي في سلسلة "مستر بين" التي أذيعت أول مرة سنة 1990.ويبلغ أتكينسون 69 عاما، وأمضى حوالي 44 سنة في مسيرته الفنية كممثل وكاتب سيناريو.إلا أن الصورة المتداولة للادعاء بأنه يعاني من مضاعفات صحية، مركبة ومفبركة.فالبحث عنها على محركات البحث يرشد إلى النسخة الأصلية للصورة حيث يظهر شخصا آخر.ويبدو أن الناشرين عمدوا إلى تعديلها باستبدال وجه الشخص الحقيقي بوجه أتكينسون للإيحاء زورا بأنه يعاني صحياً.