يمكن رصدها بالعين المجردة.. ظواهر نادرة في السماء

السومرية نيوز – منوعات

كشف مركز فلكي كويتي، أن سماء الإمارة الخليجية ستشهد مجموعة من الظواهر الفلكية يمكن رصدها بالعين المجردة، خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز.

وقال مركز العجيري العلمي في بيان صحفي، أنه "بدءا من غد الأحد 21 تموز الجاري سيكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة حيث تبلغ نسبة لمعانه 100 بالمئة".

وأضاف المركز أنه "خلال يوم 22 تموز الجاري سيصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له، فيما سيكون أفضل وقت لمشاهدته وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الغربية بعد غروب الشمس مباشرة".