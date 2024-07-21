هل سيتم الفصل بين الجنسين في الجامعات المصرية؟.. السلطات تجيب

وفي تفاصيل خطة "منع الإختلاط" بين الجنسين المزعومة، ستتم الدراسة في الجامعات ستة أيام تدريس في الأسبوع، توزع بالتساوي بين الذكور والإناث.وقال عبد الغفار، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" في القاهرة، إن "ما جاء في هذه المنشورات "محض شائعات لا أساس لها من الصحة".وأضاف: "الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعة أمر غير وارد على الإطلاق".كما ذكر المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي أن هذه الشائعات "تتردد من حين لآخر بنفس الصيغة تقريبًا".