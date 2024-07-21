مع درجات الحرارة المرتفعة في العراق... انتبهوا إلى هذه الأمور للحفاظ على بشرة أطفالكم!

سنعرض لكم بعض النصائح المهمة للحفاظ على بشرة الأطفال في الصيفالماء: هو أفضل وسيلة لترطيب الجسم ويجب تشجيع الأطفال على شرب الماء بإنتظام طوال اليوم.العصائر الطبيعية: تعد العصائر المصنوعة من الفواكه الطازجة خياراً جيداً لتعويض السوائل ولكن يجب التأكد من عدم احتوائها على كميات كبيرة من السكر المضاف.الحليب: يعتبر مصدراً جيداً للسوائل بالإضافة إلى توفيره للعناصر الغذائية الأساسية.البطيخ والشمام: يحتويان على نسبة عالية من الماء ويساعدان في ترطيب الجسم.الخيار والكرفس: تعد هذه الخضروات خيارات ممتازة تحتوي على كميات كبيرة من الماء وتساهم في ترطيب الجسم.البرتقال والفراولة: فواكه تحتوي على نسب عالية من الماء والفيتامينات.المشروبات الغازية: تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكافيين، والتي يمكن أن تسبب الجفاف.العصائر المصنعة: غالبًا ما تحتوي على سكريات مضافة، لذا يفضل تناول العصائر الطبيعية.الزبادي: يحتوي على نسبة جيدة من الماء والبروتين، وهو خيار جيد كوجبة خفيفة.المثلجات الصحية: يمكن صنع المثلجات في المنزل باستخدام الفواكه الطبيعية، وهي خيار منعش ومفيد لترطيب الجسم.البقاء في الظل: عند الخروج، يجب التأكد من وجود مناطق ظل أو استخدام مظلات.الملابس المناسبة: ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة ذات ألوان فاتحة تساعد على تقليل التعرق والاحتفاظ بالبرودة.الأعراض: تشمل جفاف الفم، قلة التبول، والتعب الشديد، يجب الانتباه لهذه العلامات واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.