اطلاق نموذج جديد من الذكاء الاصطناعي

السومرية نيوز – منوعات

أعلنت OpenAI مؤخرا عن نموذج جديد من برمجيات "GPT-4o"، سيوفر للمستخدمين إمكانيات مميزة.

وأشار الخبراء في OpenAI إلى أن "نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "GPT-4o mini" هو نسخة مبسطة عن نموذج GPT-4o، ويتفوق على العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم اختبارها سابقا، ويسمح بأداء العديد من المهام بتكلفة منخفضة، ومناسب للاستعمال مع العديد من التطبيقات لتوفير أداء سريع".

ويدعم GPT-4o mini الواجهات النصية والرسومية، وسيوفر دعما للفيديو والمحتوى الصوتي قريبا، كما يمكنه معالجة ما يصل إلى 128000 رمز إدخال، وما يصل إلى 16000 رمز إخراج لكل طلب.

وبفضل التقنيات البرمجية المتطورة التي استخدمتها OpenAI يمكن للنموذج الجديد معالجة النصوص المكتوبة بغير اللغة الإنكليزية بشكل ممتاز أيضا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن GPT-4o mini يتفوق على العديد من برمجيات الذكاء الاصطناعي المنافسة، فعلى سبيل المثال حقق هذا النموذج نسبة 82% في اختبارات الاستدلال، فيما حقق Gemini Flash نسبة 77.9%، وClaude Haiku نسبة 73.8%، أما في المهام المتعلقة بالرياضيات والبرمجة فسجل نموذج "mini" الجديد نسبة 87% في MGSM مقابل 75.5% لـ Gemini Flash و71.7% لـ Claude Haiku.