كيف يمكن التعرف على داء السكري عن طريق الصوت؟

وتشير الأخصائية إلى أن "موقع Mayo Clinic نشر نتائج تجارب أجراها علماء كنديون باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي حلل تسجيلات صوتية لأشخاص أصحاء وأشخاص يعانون من داء السكري، كان عليهم على مدى أسبوعين تسجيل نفس العبارة يوميا".وتقول: "اتضح أن نبرة وشدة ورخاوة وذبذبة صوت الأشخاص الأصحاء تختلف كثيرا عن صوت المرضى الذين يعانون من داء السكري. وعند الأخذ في الاعتبار البيانات المتعلقة بالعمر والجنس والطول والوزن، بلغت دقة تحديد المرضى باستخدام الصوت 86 بالمئة للرجال و89 بالمئة للنساء".وتشير بافلوفا، إلى أنه "بحسب الدراسة، تتغير شدة صوت الرجال المصابين بالسكري، وقد يرتجف، وعند النساء تتغير نبرة صوتهم، وغالبا ما يبدو أجشا وأحيانا يختفي".ووفقا لها، يعتقد الباحثون أن "أسباب هذه التغييرات مرتبطة بتلف الألياف العضلية، بما فيها الحبال الصوتية، ويحدث هذا عندما يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم، وتزداد هذه التغيرات في الصوت بسبب القلق والاكتئاب".