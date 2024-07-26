10 أشياء لا تتركها داخل سيارتك

السومرية نيوز – منوعات

يميل العديد من السائقين إلى ترك أغراضهم الشخصية في مركباتهم، خاصة عند استخدامها بشكل يومي، من دون إدراك الخطر الذي يمكن أن يتسببه مثل هذا الفعل.

وأبرز 10 أغراض يجب تفادي حفظها في السيارة تشمل ما يلي:

عبوة عطر

بطارية هاتف

قنينة الماء

معقم اليدين

الولاعة

علبة مساحيق التبرج

واقي الشمس

الشاحن المتنقل

عبوة الغاز

الأدوية

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، أن بعض هذه المواد قد تتأثر سلامتها بارتفاع درجات الحرارة، خاصة إذا كنت تترك سيارتك في أماكن تتعرض للشمس لفترات طويلة.

وإذا كانت درجة الحرارة الخارجية تبلغ 27 درجة مئوية، فستكون داخل السيارة:

31 درجة مئوية بعد مرور 20 دقيقة

47 درجة مئوية بعد مرور 40 دقيقة

50 درجة مئوية بعد مرور 60 دقيقة

كيف يمكن أن تؤذيك درجات الحرارة المرتفعة على الصعيد الشخصي؟

وأشارت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإكتروني الرسمي، إلى أن هناك عدد من الإصابات الناتجة عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، ومن بينها:

الإجهاد الحراري

ضربة الشمس

الطفح الجلدي

تشنجات العضلات

حروق الشمس

ولكن، يمكنك اتباع الإرشادات الوقائية التالية في حال اضطررت الخروج من منزلك:

شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم

ممارسة النشاط البدني في وقت مبكر من اليوم قبل ارتفاع درجة حرارة الطقس

التقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين (مثل: الشاي والقهوة وغيرها)

عدم البقاء أو ترك الطفل داخل السيارة في الطقس شديد الحرارة

تجنب تناول وجبات الطعام الساخنة والثقيلة حتى لا تزيد حرارة الجسم

عند الشعور بأعراض تقلصات الحرارة أو الاجهاد الحراري، فإنه يجب تبريد الجسم على الفور لتجنب الإصابة بضربة الشمس.