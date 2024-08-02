صور مسربة لهواتف ايفون 16

السومرية نيوز – منوعات

كشفت تسريبات جديدة عن تصميم هواتف "آيفون 16" الجديدة من شركة "آبل" الأميركية، التي يتوقع إصدارها خلال أوائل سبتمبر المقبل، إذ ستأتي بألوان متنوعة بالإضافة إلى تغييرات رئيسية في التصميم، وفق مجلة "فوربس".

ونشر مدون عبر منصة "إكس" اعتاد تسريب أخبار شركة "آبل" صورا حصرية تظهر الهواتف الأربعة الجديدة بتصميمها الجديد وعناصرها وميزاتها.

والنماذج التي نشرها المدون، سوني ديكسون، هي عينات "وهمية" لتصميم هواتف آيفون 16، تُستخدم بشكل عام لتصوير المنتج والسماح للشركات المصنعة للإكسسوارات الخارجية باختبار ملاءمة منتجاتها والتحقق من وظائفها على التصاميم النهائية التي تقدمها "آبل"، بحسب "فوربس".

وتظهر التسريبات أن هواتف "آيفون 16 برو" الجديدة، ستتوفر بثلاثة ألوان، ويمكن وصفها بأنها مطابقة للألوان التي كانت موجودة العام الماضي وهي الأبيض التيتانيوم والأسود التيتانيوم والتيتانيوم الطبيعي.

فيما تتضمن ألوان" آيفون 16" الأبيض والأسود والوردي والأزرق والأخضر.

وإلى جانب الألوان الثلاثة التي عرضها ديكسون في النماذج المسربة، هناك خيار رابع محتمل لـ "آيفون 16 برو"، إذ أفاد موقع "MacRumors" المتخصص بأخبار التكنولوجيا، بوجود لون برونزي لطراز "16 برو" و"16 برو ماكس" من هذه الهواتف الذكية.

ووفق المجلة، من المقرر أن تتضمن هواتف آيفون الجديدة، تحديثا لعدسة الكاميرا، ليتمكن المستخدمون من التقاط مقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد تتناسب مع نظام "visionOS" الخاصة بسماعات الرأس "Vision Pro" من "آبل".

كما جاء التصميم الجديد وفق الصور المسربة لهواتف "آيفون 16" و"آيفون 16 بلس" بتغييرات في موضع عدسات الكاميرا، حيث تم وضعها في شكل رأسي مما يسمح بتفعيل ميزة الفيديو المكاني لسماعة الرأس "Vision Pro" بأبعاد ثلاثية.

وتظهر التسريبات زر التقاط جديد للصور والفيديوهات على جانب "آيفون 16" و"آيفون 16 برو"، وهو زر الإجراء القابل للبرمجة الذي ظهر لأول مرة في "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس" العام الماضي.

وما لم يظهر في هذه الصور هو النظام الجديد الذي سيتم تضمينه مع هواتف آيفون "iOS 18"، والذي يتضمن أولى ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق "فوربس".

من جانبها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن "آبل" تحاول اللحاق بمنافسيها في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، حيث كشفت عن مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة "آبل إنتلغينس" في يونيو التي يأمل المستثمرون أن تشجع المستخدمين على ترقية هواتف آيفون الخاصة بهم.

وقال المدير المالي لشركة "آبل"، لوكا مايستري، في مقابلة: "نعتقد أن آبل إنتليغينس ستوفر سببا مقنعا آخر للعملاء لتحديث هواتفهم".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن كبير مسؤولي الاستثمار في شركة جونسون للاستثمار المساهمة في "آبل"، تشارلز رينهارت، قوله إن "اللحظة المهمة التالية لشركة آبل هي مدى نجاح إطلاق الذكاء الاصطناعي".

وفي مؤتمر المطورين الذي عقد يونيو الماضي، أعلنت الشركة العملاقة عن "آبل إنتلغينس"، وهو النظام الخاص بدمج ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي في نظام التشغيل الخاص بها وتحسين المساعد الصوتي "سيري" للحصول على بعض القدرات الأكثر تقدما، كما ستتعاون مع مزودي الذكاء الاصطناعي التوليدي الخارجيين مثل "تشات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي".

وقالت "آبل" مؤخرا، وفق "وول ستريت جورنال"، إن الدفعة الأولية من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لن تكون جاهزة للإطلاق في سبتمبر من نظام التشغيل التالي "iOS 18"، وبدلا من ذلك، ستكون متاحة في "iOS 18.1"، المتوقع بعد بضعة أسابيع.

ومن المتوقع أن تطلق "آبل" هواتف آيفون الجديدة في يوم العاشر من ايلول المقبل خلال مؤتمرها السنوي.