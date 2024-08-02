لهيب الطقس يودي بحياة 175 ألف شخص سنويا في أوروبا

وبحسب المنظمة، فإن أن من بين نحو 489 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة سجلتها المنظمة سنويا بين عامي 2000 و2019 فإن المنطقة الأوروبية مسؤولة عن 36% أو في المتوسط 176040 حالة وفاة.وأشارت إلى أن درجات الحرارة في المنطقة "ترتفع بنحو ضعف المعدل العالمي المتوسط".وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، بما في ذلك عدة دول في آسيا الوسطى.