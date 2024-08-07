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لا تفعلها.. عادات يومية تهدد صحة العين

منوعات

2024-08-07 | 03:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لا تفعلها.. عادات يومية تهدد صحة العين
137 مشاهدة

بعض الحالات الصحية التي تحدث في العين تكون وراثية، ولكن الكثير منها يكون نتيجة سوء رعاية العين والعادات السيئة التي تفعلها كل يوم، والتي قد تلحق الضرر ببصرك.

اليك بعض العادات السيئة التي تؤثر بشكل سلبي على الرؤية، ويجب التخلص منها من أجل حماية بصرك لسنوات قادمة، بحسب الأطباء:

النوم بالعدسات اللاصقة
يعتمد ملف السلامة الخاص بالعدسات اللاصقة على طريقة ارتدائها، فهي ليست مصممة للنوم، وعندما يحدث ذلك، يمكن للبكتيريا أن تحتبس بين العدسة والقرنية، وعند الاستخدام بشكل غير صحيح وبطريقة مستمرة، يمكن أن تتطور عدوى خطيرة في العين، مما يؤدي إلى تلف دائم في العين.

أشار تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) إلى أن حوالي واحد من كل ثلاثة مستخدمي العدسات اللاصقة يعترفون بالنوم أو القيلولة فيها. وهذا يزيد من خطر الإصابة بالعدوى المرتبطة بالعدسات اللاصقة بمقدار ستة إلى ثمانية أضعاف.

غسل العدسات اللاصقة بالماء
استخدام الماء فى تنظيف العدسات يمكن أن يسبب انتقال بعض الكائنات الحية الدقيقة الخطرة، بما فى ذلك الطفيلى الذى يسبب التهاب القرنية، الأمر الذى يمكن أن يسبب التهابات العين التى تهدد البصر.

التحديق في الشاشات
يمكن أن يؤثر التحديق في الشاشات على أنماط النوم الطبيعية عندما يرسل الضوء الصادر من جهاز رقمي إشارة إلى الدماغ بأن الوقت نهار ليلاً، وقد تؤدي الشاشات أيضًا إلى تفاقم أعراض جفاف العين حيث يقل تردد الرمش واكتمال الرمش خلال فترات طويلة من استخدام الأجهزة الرقمية.

هناك أدلة على أن استخدام الأجهزة الرقمية قد يؤدي إلى إجهاد العين، عندما تعمل العين بجهد أكبر من المعتاد للتركيز على الشاشات.

ووفقًا لجمعية البصريات الأمريكية، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بإجهاد العين الرقمي (DES) هي إجهاد العين والصداع وعدم وضوح الرؤية وجفاف العين والألم في الرقبة والكتفين.

ينصح الأطباء باتباع قاعدة 20-20-20 عند استخدام الشاشات، أي كل 20 دقيقة من النظر للحاسوب أو الهاتف يجب أخذ استراحة لمدة عشرين ثانية، والنظر فيها إلى مسافة 20 قدما (قرابة 6 أمتار) لإراحة العين. استخدم القطرات لترطيب العين وفق توصية الطبيب.

تجاهل التغيرات المفاجئة وفحوصات النظر الدورية

ينصح دائمًا بإجراء الفحص الشامل للعين للأطفال، والبالغين، وكبار السن بشكل دوري، حيث يساعد هذا الفحص في الكشف المبكر عن العديد من أمراض العيون ومشكلات الرؤية، بما فيها قصر أو طول النظر، والاستجماتيزم، وغيرها الكثير.

تذكر دائما أن أي تغيير مفاجئ في الرؤية لا يعتبر شيئا طبيعيا وإنما هي حالة تستدعي استشارة طبيب العيون على الفور للتأكد من أن ذلك لا يشكل خطرا على بصرك.

ليس من الممكن تجاهل عرض صحي مفاجئ قد يحدث في العين مثل تشوش الرؤية وحساسية الضوء لأنها وبكل تأكيد سوف تؤثر على رؤية العين تجاه الأشياء مما يعيق أحيانا ممارسة نشاطاتك اليومية مثل صعوبة القيادة للسيارة.

النوم قبل إزالة المكياج
في بعض الأحيان، النوم مع وضع المكياج لن يؤذي عينيك، لكن القيام بذلك بشكل معتاد قد يؤدي إلى تفاقم مرض جفاف العين وزيادة فرصتك في الإصابة بالعدوى والتهاب الشعيرات الدموية الموجودة في العين.

عدم ارتداء النظارات الشمسية
يدرك معظم الناس المخاطر التي يمكن أن يسببها التعرض لأشعة الشمس على الجلد، لكن الكثيرين ينسون الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن تأثير الشمس الضار على أنسجة العين، بما في ذلك العدسة والقرنية، حيث يمكن أن يسبب ذلك إعتام عدسة العين والسرطان.

يعد ارتداء النظارات الشمسية طريقة بسيطة لحماية نفسك من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية، ومنع تكون إعتام عدسة العين.

التدخين
من المعروف أن التدخين يضر بالصحة العامة ولكن القليل منا يدرك أنه يضر أعيننا، "فالتدخين يزيد من خطر إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر".

وتشير الدراسات إلى أن التدخين يزيد من فرص الإصابة بتأخر التنكس البقعي المرتبط بالعمر بمقدار أربعة أضعاف تقريبًا، وتؤكد أيضا على أن الأشخاص الذين يدخنون لديهم نسبة أعلى من تطور AMD قبل خمس سنوات من أولئك الذين لا يدخنون أبدًا.

فرك عينيك
على الرغم من أنه ليس من الخطورة فرك عينيك من حين لآخر، إلا أن القيام بذلك بشكل متكرر وبقوة قد يؤدي إلى تلف القرنية، وهو السطح الحساس للعين.

تحدث إحدى الحالات المعروفة باسم القرنية المخروطية عندما يبدأ النسيج الذي يغطي السطح الأمامي للعين في الترقق والانتفاخ للخارج في شكل مخروطي، وقد يتبعه رؤية ضبابية ومشوهة، لذلك من الأفضل تجنب فرك العين كثيرًا.

سوء التغذية وصحة العين
إن تناول الكثير من الكربوهيدرات أو الدهون لن يضر عينيك بشكل مباشر ومع ذلك، يمكن أن يسبب لك زيادة الوزن وذلك يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري، وهي حالة قد تؤثر على صحة العين.
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