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أسباب غريبة لآلام الرقبة وحلول معقدة.. كيف نتخلص منها؟
منوعات
2024-08-10 | 09:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
495 مشاهدة
اكدت الدكتورة تاتيانا فينوغرادوفا أخصائية طب الأعصاب، أن الشعور بألم في الرقبة يظهر عادة بعد ساعات من العمل أو النوم على وسادة غير مريحة.
ووفقا لها يطلق على هذا الألم "ألم الرقبة" الذي لا يظهر بصورة عفوية.
وأشارت الى، انه "يجب عند الشعور بألم في الرقبة تغيير الكرسي أو تعديل ارتفاعه لكي يكون وضع الجسم على الطاولة مريحا، بحيث يمكن وضع اليدين عليها على مستوى المرفقين. كما يجب أن تستلقي الذراع على الطاولة بحرية من المرفق إلى اليد"، منوهة الى انه "يجب أن تكون شاشة الكمبيوتر على مستوى العينين لا أعلى ولا أسفل. كما أن ارتفاع الوسادة مهم أيضا".
وأضافت، انه "ينصح من أجل اختيار وسادة مناسبة بقياس طول الرقبة ووضعه على الوسادة بحيث يتطابق مع ارتفاعها. وإذا كان الشخص ينام على ظهره فيجب أن تكون الوسادة شبه صلبة أما إذا كان ينام على بطنه فيجب أن تكون الوسادة ناعمة".
وتابعت، انه "إذا كانت الحقيبة ثقيلة تسبب تشوه مظهر الجسم، فلن تعمل العضلات بصورة صحيحة، وتغير الكتف لن يساعد في شيء. لذلك فإن الحل المثالي في هذه الحالة هو استخدام حقيبة الظهر، ولكن بشرط ألا تكون ثقيلة جدا".
وبينت انه "للتخلص من آلام الرقبة، يجب ممارسة تمارين رياضية خاصة بالرقبة، وهذه التمارين فعالة باستثناء فترة تفاقم الحالة، كما يمكن تدليك الرقبة بهدوء ومن الأفضل أن يقوم بذلك أخصائي تدليك، وبعكسه قد تكون النتيجة وخيمة، بالإضافة إلى هذا لا ينصح أبدا بطقطقة الرقبة"، فيما فندت الطبيبة "أسطورة فائدة المراهم الدافئة لآلام الرقبة".
واختتمت، انه "إذا تعرضت بؤرة الألم إلى شيء ساخن فإن الالتهاب يشتد. لذلك يجب استخدام مرهم مضادة للالتهابات. أما مراهم التسخين فيمكن استخدامها فقط بعد إزالة بؤرة الالتهاب"، مشيرة الى أنه "إذا استمر الألم لفترة طويلة فقد يشير إلى الإجهاد المزمن، وهذا هو رد الجسم. وقد يكون سببه القلق".
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