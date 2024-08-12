قلق عالمي بسبب ذوبان الأنهر الجليدية.. ماذا عن الاحتباس الحراري؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الهوا الك
من
02:30 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تظاهرة في كركوك رفضا للحكومة المحلية الجديدة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-496877-638590664436908382.png
قلق عالمي بسبب ذوبان الأنهر الجليدية.. ماذا عن الاحتباس الحراري؟
منوعات
2024-08-12 | 09:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
336 مشاهدة
كشفت دراسة تحليلية جديدة أن الأنهار الجليدية الاستوائية الواقعة على ارتفاعات عالية في جبال الأنديز، أصبحت أصغر مما كانت عليه منذ العصر الجليدي، وهو حدث مثير للقلق قد ينذر بذوبان الأنهار الجليدية مستقبلا بجميع أنحاء العالم.
ووجدت الدراسة المنشورة بمجلة "ساينس" العلمية، هذا الشهر، أن الأنهار الجليدية الاستوائية تراجعت على مدى العقود الأخيرة، وأصبحت الآن أصغر مما كانت عليه منذ 11700 عام على الأقل، مما يجعل المناطق الاستوائية أول منطقة كبيرة توثق مثل هذا التراجع.
وخلال الدراسة، أجرى باحثون قياسا لتركيزات عنصري "البريليوم 10" و"الكربون المشع 14" في الصخور المكشوفة حديثا على هامش 4 أنهار جليدية تمتد عبر جبال الأنديز، لمعرفة تاريخ عمليات ذوبان الجليد السابقة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
أظهرت صور الأقمار الاصطناعية الحديثة أن فنزويلا فقدت آخر أنهارها الجليدية، لتصبح أول دولة في الأميركتين تفقد كل الأنهار الجليدية، حسب موقع "أكسيوس" الأميركي.
وتتكون عناصر "البريليوم 10" و"الكربون المشع 14" في الصخور عندما تخترق الأشعة الكونية من الفضاء الخارجي الغلاف الجوي وتتفاعل مع العناصر التي تشكل سطح الأرض، حيث يساعد اكتشافها العلماء على تتبع آخر مرة تعرضت فيها الصخور للأشعة الكونية.
وقال الباحث المشارك في الدراسة، أندرو غورين، في بيان صحفي، "لم نجد أي أثر لعنصر البريليوم 10 أو الكربون المشع 14 في أي من عينات الصخور الـ 18 التي قمنا بقياسها أمام 4 أنهار جليدية استوائية. وهذا يعني أنه لم يكن هناك أي تعرض مسبق كبير للإشعاع الكوني منذ تشكل هذه الأنهار الجليدية خلال العصر الجليدي".
ويؤكد الباحثون في الدراسة أن نقص عنصري "البريليوم 10" و"الكربون المشع 14"، دليل على الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة الاستوائية والاحتباس الحراري العالمي الذي تسبب في ذوبان الغطاء الجليدي للأنهار الجليدية.
وتحذر الدراسة من أن الاحتباس الحراري العالمي، أدى بالفعل إلى رفع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 إلى 2 درجة مئوية، وأن المزيد من الذوبان سيطال الأنهار الجليدية الأخرى بجميع أنحاء العالم.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
الانهر الجليدية
الذوبان
الاحتباس الحراري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الموافقة على توزيع أراض سكنية لهذه الفئة
محليات
29.46%
10:46 | 2024-08-11
الموافقة على توزيع أراض سكنية لهذه الفئة
10:46 | 2024-08-11
المالية النيابية "مستغربة".. آلية حكومية قد تهدف لـ"تقليص" عدد موظفي العراق
محليات
24.3%
03:04 | 2024-08-11
المالية النيابية "مستغربة".. آلية حكومية قد تهدف لـ"تقليص" عدد موظفي العراق
03:04 | 2024-08-11
مهلة 48 ساعة.. القبة الحرارية ستكبس على سماء العراق بعطلة نهاية الاسبوع
أخبار الطقس
23.66%
01:45 | 2024-08-12
مهلة 48 ساعة.. القبة الحرارية ستكبس على سماء العراق بعطلة نهاية الاسبوع
01:45 | 2024-08-12
رباع عراقي يسجل رقمين جديدين ويحرز المركز السادس في الأولمبياد
رياضة
22.58%
17:11 | 2024-08-10
رباع عراقي يسجل رقمين جديدين ويحرز المركز السادس في الأولمبياد
17:11 | 2024-08-10
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الامن السيبراني ودوره في التصدي للهجمات الالكترونية - حلقة ٨٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-12
Morning Live
الامن السيبراني ودوره في التصدي للهجمات الالكترونية - حلقة ٨٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-12
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٨٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-12
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٨٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-12
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 12-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-12
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 12-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-12
طل الصباح
الابراج وفقرة هسة ماليش 12-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-12
طل الصباح
الابراج وفقرة هسة ماليش 12-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-12
بالمختزل
الشرق الاوسط بين مفاوضات ومناورات.. ماذا عن العراق؟ - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-11
بالمختزل
الشرق الاوسط بين مفاوضات ومناورات.. ماذا عن العراق؟ - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-11
خط أحمر
يصطدمون بالمركبات ويتظاهرون بالتعرض للدهس للحصول على المال - الحلقة ١٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-11
خط أحمر
يصطدمون بالمركبات ويتظاهرون بالتعرض للدهس للحصول على المال - الحلقة ١٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-11
جات بالليل
تكسير الاغاني 8-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-11
جات بالليل
تكسير الاغاني 8-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-11
كان يا مكان
لن أترك الضريح حتى ترجع ابني - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-11
كان يا مكان
لن أترك الضريح حتى ترجع ابني - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-11
العراق في دقيقة
11-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-11
العراق في دقيقة
11-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-11
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الامن السيبراني ودوره في التصدي للهجمات الالكترونية - حلقة ٨٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-12
Morning Live
الامن السيبراني ودوره في التصدي للهجمات الالكترونية - حلقة ٨٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-12
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٨٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-12
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٨٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-12
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 12-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-12
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 12-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-12
طل الصباح
الابراج وفقرة هسة ماليش 12-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-12
طل الصباح
الابراج وفقرة هسة ماليش 12-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-12
بالمختزل
الشرق الاوسط بين مفاوضات ومناورات.. ماذا عن العراق؟ - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-11
بالمختزل
الشرق الاوسط بين مفاوضات ومناورات.. ماذا عن العراق؟ - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-11
خط أحمر
يصطدمون بالمركبات ويتظاهرون بالتعرض للدهس للحصول على المال - الحلقة ١٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-11
خط أحمر
يصطدمون بالمركبات ويتظاهرون بالتعرض للدهس للحصول على المال - الحلقة ١٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-11
جات بالليل
تكسير الاغاني 8-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-11
جات بالليل
تكسير الاغاني 8-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-11
كان يا مكان
لن أترك الضريح حتى ترجع ابني - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-11
كان يا مكان
لن أترك الضريح حتى ترجع ابني - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-11
العراق في دقيقة
11-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-11
العراق في دقيقة
11-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-11
اخترنا لك
6 خطوات للتعافي من العلاقات السامة.. كيف نستعيد الثقة بالنفس؟
11:19 | 2024-08-12
الطريقة كانت ماكرة.. امرأة تجمع بين زوجين وتلقى مصيراً "مظلماً"
11:03 | 2024-08-12
تعرف على الإنسولين الذكي
10:17 | 2024-08-12
5 فوائد من تربية الحيوانات الأليفة
14:10 | 2024-08-11
ما هي أعراض زيادة الكافيين في الجسم
11:06 | 2024-08-11
75 بالمائة منها.. تعرف على الأطعمة الرائجة غير صحية
10:18 | 2024-08-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم تتوقعون سيكون عدد زوار الأربعين هذا العام 2024؟
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.