ما علاقة الطعام بالخرف وهل يؤثر النظام الغذائي على صحة الدماغ؟

أجرى الباحثون في مركز أبحاث الشيخوخة التابع لمعهد كارولينسكا الدراسة، وتتبعت أكثر من 84000 من كبار السن لأكثر من 12 عاماً.وكشفت أن أولئك الذين التزموا بنظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك والفاصوليا لديهم خطر أقل بنسبة 21% للإصابة بالخرف.وبالنسبة للمشاركين الذين يعانون من حالات مثل أمراض القلب أو السكري، كانت الفوائد أكثر وضوحاً، مع انخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 31% بين أولئك الذين يتبعون نظاماً غذائياً مضاداً للالتهابات.كما ربطت الدراسة، التي قادتها أبيجيل دوف، هذا النظام الغذائي بالتغيرات العصبية الإيجابية، كما يتضح من فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لأكثر من 9000 مشارك.وأظهرت فحوصات الدماغ حجماً أكبر للمادة الرمادية وعبئاً أقل من فرط كثافة المادة البيضاء، وهي علامات مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالخرف - لدى أولئك الذين تناولوا أطعمة مضادة للالتهابات.وتشير هذه النتائج إلى أن النظام الغذائي المضاد للالتهابات لا يقلل فقط من حدوث الخرف الذي تم تشخيصه سريرياً ولكنه يعزز أيضاً شيخوخة الدماغ الصحية.وتؤكد الدراسة التي نُشرت في "جاما أوبن نيتورك" في 12 أغسطس/آب أهمية اتباع نظام غذائي صحي في حماية صحة الدماغ.وفي حين قد تبدو المكملات الغذائية بديلاً مناسباً، يقول الخبراء إن فوائد النظام الغذائي المضاد للالتهابات تتحقق بشكل أفضل من خلال الأطعمة الكاملة.