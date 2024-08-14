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رحلة مأهولة فوق القطبين
منوعات
2024-08-14 | 14:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
790 مشاهدة
السومرية نيوز – منوعات
اشترى رجل أعمال ثري من عالم العملات المشفرة رحلة فضائية خاصة من شركة "سبايس إكس"، تُنتَظر أن تنطلق في نهاية السنة، وتكون أول رحلة مأهولة فوق قطبي الأرض.
والرحلة، التي ستستغرق من ثلاثة إلى خمسة أيام، ستشمل أربعة أشخاص، وتهدف إلى تعزيز السياحة الفضائية الخاصة التي شهدت ازدهارًا في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة.
وسيقود الرحلة تشون وانغ، المؤسس المشارك لشركتي تعدين البيتكوين "إف 2 بول" و"ستيكفيش".
ورغم أن "سبايس إكس" وصفته بأنه "مغامر مالطي"، فإنه وُلِد ونشأ في الصين، وحصل على الجنسية المالطية أخيرًا، وفقًا للصحافة الأميركية المتخصصة، وعبّر وانغ على منصة" عن حماسه للرحلة، مشيرًا إلى أنه كان ينتظرها منذ عامين ونصف.
وأوضح عالم الفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل أن الأقمار الاصطناعية عادةً ما تتمركز في مدار قطبي، ولكنه يتطلب قدرة أكبر للوصول إلى هذا المدار؛ نظرًا لقوة الإشعاعات فيه.
وأضاف الموقع الإلكتروني للرحلة أن "أعلى انحناء حققته رحلة فضائية مأهولة" هو 65 درجة بالنسبة إلى مستوى خط الاستواء، ولم تتمكن محطة الدولية من رؤية القطبين.
وأُطلِقَت على الرحلة تسمية "فرام 2" في تحية لسفينة كانت مخصصة للاستكشاف القطبي، وستُستخدَم في الرحلة كبسولة "سبايس إكس دراغون" المجهزة بقبة مراقبة، وستطير المركبة الفضائية على ارتفاع يتراوح بين 425 و450 كيلومترًا، بحسب شركة الملياردير إيلون ماسك.
وسيكون أفراد الطاقم الثلاثة الآخرون المخرجة النروجية يانّيكِه ميكلسن، والأسترالي إريك فيليبس الذي سبق أن استكشف القطبين بوصفه مرشدًا، والباحثة الألمانية في مجال علم الروبوتات رابيا روغه.
ويُفترض أن يجري الطاقم تجارب علمية، كالتقاط أول صور بالأشعة السينية في الفضاء، ودرس ظاهرة ضوئية تشبه الشفق القطبي، وفقًا لشركة "سبايس إكس".
وسبق لـ"سبايس إكس" أن نفذت 13 رحلة مأهولة خلال السنوات الأربع المنصرمة، وتتولى الشركة نقل رواد الفضاء التابعين لوكالة "" إلى محطة الفضاء الدولية، ولكنها نفذت أيضًا عددًا من رحلات السياحة الفضائية، من بينها عام 2021 مهمة "إنسبيريشن 4" Inspiration4، بتمويل من الملياردير الأميركي جاريد ايزاكمان، التي كانت أول رحلة في تاريخ البشرية تقتصر على ركّاب عاديين ليس بينهم أيّ رائد فضاء محترف.
وذكّر تشون وانغ بأن "الرحلات الفضائية كانت حتى العام 2021 حكرًا على الحكومات (...) ولكنّ +إنسبيريشن 4+ غيّرت كل شيء".
ويُتوقع أن تنطلق رحلة خاصة أخرى هي "بولاريس دون" Polaris Dawn في 26 أغسطس، وتحمل طاقمًا من أربعة أفراد، من بينهم ايزاكمان، ومن المقرر أن تشهد أول عملية خروج خاصة إلى الفضاء.
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