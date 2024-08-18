دعاهم لوجبة غداء.. شخص يقتل والده وشقيقاته الثلاث

ونقلت الوسائل عن مصدر أمني قوله ان "الجريمة المروعة وقعت عند الساعة الثانية ظهيرة الخميس، في منزل (ب ق ص أ)، وهو الأب القتيل، بقرية لقمر سعيد، إذ توجه فريق من البحث الجنائي والنيابة إلى مسرح الجريمة، و"وُجدت في الموقع خمس جثث".وأضاف: "إلى جانب الأب، قُتلت ابنتاه "م، 35 عامًا"، و"أ، 33 عامًا"، المتزوجتان، إلى جانب ابنته الثالثة "ع" التي لا تزال في الـ17 من عمرها، على يد شقيقهن "ع، 31 عامًا"، الذي انتحر بعد ارتكابه الجريمة المروعة، وكان قد دعا شقيقتيه الكبريين إلى وجبة غداء، بحسب ما نقلته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.وقال المصدر الأمني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لعدم تخويله بالتصريح، إن "السلاح المستخدم في الحادثة "بندقية روسية"، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن الجاني "أطلق النار على أفراد عائلته قبل أن يُطلق على نفسه النار"، دون معرفة الأسباب".