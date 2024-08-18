الرائحة كشفته.. قتل زوجته وعاش مع جثتها أسبوعين

وقالت الوسائل ان "الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد كشفت تفاصيل جديدة عن واقعة العثور على جثة ربة منزل متحللة وبها شبهة جنائية في غرفة نومها بقرية كوم البيجا، مركز فرشوط، شمال محافظة قنا بصعيد مصر".وأوضحت تحريات المباحث أن "المجني عليها "س"، تبلغ من العمر 29 عامًا، لديها رضيعة، عُثر على جثتها متحللة ومغطاة على سريرها بعد قتلها منذ نحو أسبوعين تقريبًا، وتبين أن مرتكب الواقعة زوجها الذي يتعاطى المخدرات وكان دائمًا يعتدي عليها بالضرب".وجاءت البداية عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة "فرشوط" يفيد بورود بلاغ بانتشار رائحة كريهة في أحد شوارع قرية كوم البيجا بدائرة المركز.انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة حيت "كشفت الرائحة الكريهة جريمة مأساوية هي مقتل سيدة على يد زوجها مدمن مخدرات وجثتها متحللة ومغطاة على سرير في غرفة نومها. وظل المتهم يعيش مع الجثة أسبوعين منذ ارتكابه للواقعة حتى اكتشافها".تم نقلها إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، اليوم الأحد، تحت تصرف الجهات المعنية والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي لمعرفة الإصابات التي أودت بحياة المجني عليها، فيما تحرر المحضر وجاري التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.