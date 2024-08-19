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هل تعاني من مشكلة جفاف الفم؟ الدكتورة فرح الخياط في "بيوتيك" تكشف لك عن طرق الوقاية منها!

منوعات

2024-08-19 | 11:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هل تعاني من مشكلة جفاف الفم؟ الدكتورة فرح الخياط في &quot;بيوتيك&quot; تكشف لك عن طرق الوقاية منها!
576 مشاهدة

جفاف الفم هي ظاهرة مقلقة يُمكن أن تؤثر إلى حد كبير على حياة الفرد. لذا كشفت الدكتورة فرح الخياط في برنامج بيوتك على السومرية الذي يعرض يوم الجمعة في الساعة العاشرة مساءً عن الأسباب والأعراض وطرق الوقاية من هذه المشكلة. 

وقالت فرح في إحدى فقرات البرنامج، إن جفاف الفم هي ظاهرة تحدث عندما ينتج الفم القليل من اللعاب أو لا ينتجه بتاتًا، وتعد هذه المشكلة مزعجة لأن اللعاب له دور مهم في تذوق الطعام والشراب وهضم الطعام، وهو المسؤول عن غسل جزيئات الطعام من الأسنان وموازنة درجة الحامضية في الفم وترطيبه.

أسباب جفاف الفم

الأدوية: يسبب أكثر من 600 نوع من الأدوية جفاف الفم بما في ذلك الأدوية المتناولة بدون وصفة طبية مثل أدوية الحساسية أو نزلات البرد، إضافًة إلى العديد من الأدوية الموصوفة طبيًا لعلاج ارتفاع ضغط الدم، متلازمة المثانة العصبية والمشاكل النفسية.

بعض العلاجات: يمكن أن ينجم جفاف الفم بسبب بعض العلاجات الطبية مثل العلاج الإشعاعي ضد أنواع معينه من السرطان قد تضر بالغدد المنتجة للعاب.

الضرر العصبي: قد يحدث جفاف الفم بسبب الضرر العصبي الناتج عن عدة أسباب مثل الإصابة في الرأس أو الرقبة.

حالات طبية: يمكن أن يحدث جفاف الفم بسبب حالة طبية تعرف باسم متلازمة شوغرن، وهو مرض مناعي تهاجم خلاله خلايا الدم البيضاء الليمفاوية الغدد الدمعية والغدد اللعابية في الجسم، مما يؤدي إلى جفاف في العينين وجفاف في الفم. 

كما أن جفاف الفم شائع أيضًا بين كل من مرضى السكري ومرضى فيروس نقص المناعة البشري.

التدخين: يسبب التدخين الشعور بجفاف الفم، وتسبب بعض العادات التي ترافق عملية التدخين مثل شرب مصادر الكافيين والكحول جفاف الفم.

أعراض جفاف الفم

الشعور بالعطش.
جفاف الجلد حول الفم بسبب نقص اللعاب.
تشقق الشفاه وتصدعها.
جروح في أطراف الفم.
خشونة وجفاف اللسان.
صعوبة في البلع والكلام بسبب نقص المواد المطرية التي ينتجها اللعاب.
رائحة فم كريهة.

الوقاية من جفاف الفم

وتطرقت الدكتورة فرح الخياط في برنامج بيوتك للحديث عن طرق الوقاية من جفاف الفم، وهي:

- تنظيف الأسنان: يجب الحرص على تنظيف الأسنان مرتين على الأقل في اليوم بواسطة معجون أسنان يحتوي على الفلوريد، كما يجب استخدام فرشاة أسنان ذات نوعية جيدة.

- استخدام غسول الفم: يجب استخدام غسول الفم مع الفلوريد لتنظيف ما بين الأسنان.

- استخدام خيط الأسنان: احرص على تنظيف الأسنان بخيط الأسنان.

- شرب الماء: حاول شرب الماء بكثرة للحفاظ على رطوبة الفم وتجنب المشروبات السكرية التي تحتوي على الكافيين أو المشروبات الحمضية.

- تجنب التدخين والكحول: قد يكون التدخين هو السبب بجفاف الفم، لذلك احرص على تجنبه.

- مضغ العلكة الخالية من السكر: مضغ العلكة الخالية من السكر أو الحلوى الخالية من السكر يساعد على تحفيز تدفق اللعاب.

- استخدام بدائل اللعاب: تخفف بدائل اللعاب من المشكلة بشكل مؤقت لدى بعض الأشخاص.
 
 
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