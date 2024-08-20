بعمر 117 عاما.. وفاة أكبر معمرة في العالم

وقالت العائلة في بيان: "أنها توفيت كما أرادت، أي في أثناء نومها دون أن تعاني من ألم".وأصبحت ماريا براناس موريرا أكبر إنسان معمر على هذا الكوكب بعد وفاة المعمرة البولندية تيكلا يونيفيتش عام 2022.ولدت ماريا براناس موريرا في 4 مارس عام 1907 في سان فرانسيسكو في عائلة إسبانية. وبعد ثماني سنوات، قرر والداها العودة إلى إسبانيا.وفي عام 1931 تزوجت من طبيب. وعملت ممرضة في أثناء الحرب الأهلية الإسبانية مع زوجها في مستشفى، وكان للزوجين ثلاثة أولاد و11 حفيدا و13 من أبناء الأحفاد.وفي السنوات الأخيرة عاشت في دار لرعاية المسنين. واعترفت في مقابلة مع وسائل الإعلام الإسبانية بأنها لا تعرف كيف تمكنت من العيش حتى عمر 117 عاما، فقالت: "لم أفعل أي شيء خاص للوصول إلى هذا العمر".وقالت الصحيفة El Pais الإسبانية إن ما يقرب من 20 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 100 عام يعيشون في إسبانيا، ومنهم 700 شخص تزيد أعمارهم عن 110 أعوام.