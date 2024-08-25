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قبل اطلاقه بايام.. معلومات حول ايفون 16 الجديد

منوعات

2024-08-25 | 10:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قبل اطلاقه بايام.. معلومات حول ايفون 16 الجديد
1,903 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
راجت تسريبات، أخيرا، من شركة أبل الأمريكية العملاقة بشأن هاتف آيفون 16 الجديد، تتعلق بجلب بعض الترقيات التدريجية، وميزات جديدة أبرزها ترقيات في الكاميرا وأداء الهاتف الجديد، في حين لم تكشف أبل عن موعد إطلاقه، ولكن يتوقع أن يرى النور أيلول المقبل.

فبعد أن أطلقت شركة "غوغل" هاتف "بكسل 9"، وشركة " هواتف "Galaxy Z Flip وZ Fold"، تركز الشائعات الآن على أحد أكثر الهواتف الذكية شهرة في العالم، وهو بالطبع آيفون 16 القادم، الذي يعمل بنظام "iOS 18".
 
وقالت أبل عن الهاتف الجديد إنه سيكون "أحد أكبر تحديثات هواتفها منذ سنوات".
 
ومع بقاء بضعة أسابيع قبل أن تطلق أبل أحدث إصدار من آيفون، إليك كل ما نعرفه عنه حتى الآن.
 
التصميم
 
بحسب التسريبات، فإن سلسلة آيفون ستحتفظ بلغة تصميم آيفون 15 مع بعض التغييرات.
 
ومن المتوقع أن تزيد شركة أبل من حجم شاشة آيفون 16 برو إلى 6.3 بوصة، بينما يُشاع أن آيفون 16 برو ماكس سيحصل على شاشة مقاس 6.9 بوصة.
 
ومع ذلك، قد تقتصر هذه التغييرات في الحجم على إصدارات برو، مما يعني أن آيفون 16 وآيفون 16 بلس سيكونان مثل سابقاتهما.
 
ومع ذلك، فإن زر الحركة، الذي كان مقتصرًا سابقًا على آيفون 15 برو وبرو ماكس، سيأتي إلى آيفون 16 وآيفون 16 بلس.
 
كما ورد أن شركة أبل تعمل أيضًا على زر التقاط جديد لجميع الطرز الأربعة، مما يمكّن المستخدمين من التقاط الصور ومقاطع الفيديو بسرعة.
 
ويقال إنه حساس للضغط، على غرار أزرار الغالق في الكاميرات الرقمية.
 
الكاميرا
 
وجلبت سلسلة آيفون 15 بعض الترقيات التي تشتد الحاجة إليها لقدرات كاميرا آيفون الأساسية.
 
ومع ذلك، بالنسبة لهاتفي آيفون 16 وآيفون 16 بلس، سيتم تشغيل الكاميرا الأساسية بنفس مستشعر 48 ميغابكسل الموجود في تشكيلة آيفون 15، لكنه سيحصل على معدل فتحة أسرع، مما يعني أنه سيكون قادرًا على التقاط المزيد من الضوء وصور أفضل في الإضاءة المنخفضة.
 
ويُقال أيضًا إن طرز آيفون 16 وآيفون 16 بلس القادمة تتميز بترتيب كاميرا رأسي، أما آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس يحتويان على إعداد كاميرا ثلاثية.
 
وفي حين يشاع أن الهواتف القادمة ستحتوي على نفس مستشعر 48 ميغابكسل، فقد تستبدل أبل عدسة المقربة ثلاث مرات بأخرى تقرب 5 مرات.
 
على صعيد البرامج، من المتوقع أن تقدم أبل تنسيق صور جديدا يسمى "JPEG-XL".
 
أداء أفضل
 
ومن المرجح أن يعمل آيفون 16 القادم بشريحة A18، ولكن قد تفرق أبل بين الطرازات العادية وطرازات Pro، من خلال تغيير عدد نوى كل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.
 
وهذا يعني أن الطرازات العادية قد تكون "أبطأ قليلاً" من نظيراتها الاحترافية Pro.
 
كما ترددت شائعات أيضًا أن أبل قد تستخدم أسماء A18 وA18 Pro.
 
ويُقال أيضًا إن شرائح سلسلة A18 تحتوي على محرك عصبي مطور مع المزيد من النوى التي ستساعد على تسريع مهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز.
 
ومن المتوقع أن تأتي هواتف آيفون 16 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وهو ما يزيد بنسبة 25 في المائة عن ذاكرة الوصول العشوائي RAM الخاصة بـ آيفون 15 التي تبلغ 6 جيجابايت.
 
تاريخ الإطلاق
 
لم تكشف أبل رسميًا بعد عن تاريخ إطلاق آيفون 16، ولكن إذا ألقينا نظرة سريعة على السجل السابق لشركة التكنولوجيا العملاقة، فمن المحتمل جدًا أن يتم الكشف عن سلسلة آيفون 16 في وقت ما في الأسبوع الثاني من أيلول القادم.
 
كما تتمتع أبل بسجل حافل بالكشف عن هواتف آيفون الجديدة، يوم الثلاثاء، لذلك هناك فرصة أن نرى سلسلة آيفون 16 في 10 أيلول.

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