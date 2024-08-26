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اليوم العالمي لـ"الكلب".. أوفى صديق للإنسان وإليكم ما لا يعرفه الكثيرون

منوعات

2024-08-26 | 09:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اليوم العالمي لـ&quot;الكلب&quot;.. أوفى صديق للإنسان وإليكم ما لا يعرفه الكثيرون
759 مشاهدة

يحتفل عشاق الكلاب في هذا اليوم 26 آب من كل عام، بالحيوان الأكثر وفاءً على الأرض، وهو الكلب الذي يعتبر أحد أوائل الحيوانات التي استأنسها الإنسان، ونشأت بينهما صداقة، تطورت بمرور الزمن والعصور.

وحددت مؤسسة "Pet & Family Lifestyle Expert" اليوم الوطني للكلاب بالتعاون مع مدرب الكلاب كولين بيج، وجاء الاحتفال الأول به عام 2004، لجذب الانتباه إلى محنة الكلاب حول العالم.

ويعتبر كلب الصيد الأفريقي أنجح صياد في العالم، إذ تنجح هذه الكلاب بنسبة 50 إلى 70% في الصيد، حتى إنها تحمل الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لذلك، فيما يعتبر "السلوقي" أقدم سلالة من الكلاب.

ويعود تاريخ هذه السلالة إلى عام 329 قبل الميلاد، وحينها تم الاحتفاظ بهذه الكلاب كحيوانات أليفة في مصر القديمة، وهناك روايات تقول إن هذه السلالة تظهر على منحوتات بجنوب العراق تعود إلى 7 آلاف سنة ق.م.

وبحسب موقع "National Dog Day"، فإن الكلاب لها 3 جفون، وهذا شيء لا يدركه الكثيرون بشأن أصدقائهم ذوي الفراء، أما الغطاء الثالث فهو الغشاء الراف، والذي يعرف بالزعرور.

هناك أيضًا بعض الميزات المميزة المرتبطة بسلالات محددة من الكلاب، فلدى "Shar-Peis" و"Chow Chows" ألسنة سوداء، كما أن 30% من الدلماسيين يعانون من الصمم في أذن واحدة.

وإذا تنافس الفهد والكلب السلوقي في سباق لمسافات طويلة، فإن الكلب السلوقي سيفوز؛ لأن الكلاب السلوقية تتميز بسرعات استثنائية لمسافات طويلة، تصل إلى 35 ميلا في الساعة لمدة تصل إلى 7 أميال.

*أغلى سلالات الكلاب
تعتبر سلالة " ساموييد" من أغلى سلالات الكلاب في العالم، وموطنها هو سيبيريا، ويتصف هذا النوع من الكلاب بلطفه وحبه لصديقه وحرصه على إرضائه، والقدرة على السير لأميال، لكنه يعتبر من الكلاب التي دائماً بحاجة للشعور بالاهتمام ممن حولهم، كما إنه عرضه لمشاكل صحية وتكون تكاليف علاجها باهظة الثمن مثل أمراض المناعة الذاتية، ويبلغ سعر الكلب، 14 ألف دولار.

وتعرف أيضًا سلالة "Löwchen" باسم "كلب الأسد الصغير"، ويعتبر من السلالات الشهيرة بين الأوروبيين، حيث نشأ في فرنسا، ويتميز بنشاطه ومرحه، لكنه يتعرض للاكتئاب إذا ترك بمفرده لفترة طويلة، لذلك فهو بحاجة مستمرة للاهتمام من البشر.

يتميز بأن تكاليف علاجه غير باهظة الثمن، ويستطيع العيش لمدة تتراوح ما بين 13-15 سنة، ويبلغ سعره 12 ألف دولار.

*المهام
وذكر موقع "National Dog Day" أن هذا اليوم يهدف إلى تكريم هذه الحيوان الوفي للحفاظ على سلامة الإنسان بعدما وظفه لخدمته، إذ استخدم بعض الكلاب للكشف عن المخدرات والقنابل وإنفاذ القانون.

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة بمنشور عبر "أكس" :"كلاب الكشف عن المتفجرات، الكلاب العلاجية، كلاب الكشف عن الألغام، بمناسبة يوم الكلب والذي يصادف يوم الخميس، نود أن نشكر جميع زملائنا والمدربين في وحدة K-9 على عملهم الشاق في جميع أنحاء العالم".

*نصائح أساسية
وحسب موقع Hindustan times فإن التغذية تلعب دورًا حاسمًا في دعم وظيفة المناعة ومكافحة العدوى وإدارة حالات المناعة الذاتية لدى كل من البشر والحيوانات.

حيث يمكن أن يؤثر توازن العناصر الغذائية سواء كانت ناقصة أو زائدة بشكل كبير على مكونات مختلفة من الجهاز المناعي.

ويمكن أن يؤدي تناول العناصر الغذائية المحددة إلى تعزيز أو إضعاف الاستجابات المناعية، اعتمادًا على نوعها والكمية المستهلكة.

واعطى د.أوميش كالاهالي الطبيب البيطرى في القصر الملكي البريطاني بعض النصائح المهمة لضمان أن تكون وجبات الكلاب كاملة ومغذية.

البروتينات:
البروتينات هي عنصر حيوي في النظام الغذائي للكلاب، حيث تعمل كعناصر بناء لنمو العضلات وإصلاح الأنسجة والصحة العامة، كما أنها ضرورية لإنتاج الإنزيمات والهرمونات، والتي تعد مفتاحًا للعمليات الأيضية. إن التأكد من أن النظام الغذائي للكلب يتضمن بروتينات عالية الجودة وكافية من مصادر مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض سيساعد في تلبية احتياجاته من الأحماض الأمينية الأساسية، ودعم صحته العامة.

الكربوهيدرات:
توفر الكربوهيدرات الطاقة التي يحتاجها الكلب للقيام بأنشطته اليومية، إن تضمين الكربوهيدرات المعقدة في نظامهم الغذائي يضمن إمدادًا ثابتًا بالطاقة طوال اليوم، مما يساعد في الحفاظ على قدرة الكلب على التحمل وتجنب التقلبات في مستويات السكر في الدم وتشمل مصادر الكربوهيدرات الصحية للكلاب الأرز والبطاطس والبطاطا الحلوة والتفاح والموز.

الفيتامينات والمعادن:
الفيتامينات والمعادن ضرورية لتنظيم وظائف الجسم المختلفة لدى الكلاب، يجب أن يتضمن النظام الغذائي المتوازن مجموعة من الفيتامينات، مثل A وD وE وK وB1 وB2 والكولين، لتعزيز دفاعاتها الطبيعية.

إضافة إلى ذلك، تعد المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور ضرورية للحفاظ على قوة العظام والأسنان، بينما يدعم الزنك والحديد والسيلينيوم الصحة العامة، بما في ذلك حالة الجلد والفراء، ويمكن أن تكون الأطعمة الغنية بفيتامينات A وC وK، مثل التوت الأزرق والتفاح والبروكلي والسبانخ، إضافات مفيدة لنظامك الغذائي.

أحماض أوميغا الدهنية:
تعتبر أحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 الدهنية ضرورية للحفاظ على صحة الكلب بشكل عام، تدعم هذه الدهون العديد من الوظائف الجسدية، بما في ذلك صحة الجلد والفراء، ووظائف المخ، وقوة الجهاز المناعي.

إن دمج هذه الأحماض الدهنية الأساسية، الموجودة في مكونات مثل زيت السمك، وبذور الكتان، وزيت الذرة، وزيت عباد الشمس، في النظام الغذائي لكلبك يمكن أن يعزز من صحته وحيويته.

الأطعمة المعلبة:
وتوفر أيضًا، أغذية الكلاب المعبأة طريقة ملائمة لضمان حصول حيوانك الأليف على تغذية متوازنة حيث تم تصميم هذه المنتجات لتوفير جميع العناصر الغذائية الأساسية، مما يجعلها خيارًا موثوقًا به لأصحاب الحيوانات الأليفة من خلال اختيار أغذية الكلاب المعبأة عالية الجودة، يمكنك تقديم نظام غذائي كامل ومغذي لصديقك ذو الفراء باستمرار، وجبة بعد وجبة.
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اليوم

العالمي للكلب

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