Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
خلال الميركاتو.. نجم ريال مدريد يصر على الرحيل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ذكاء "أبل" قادم.. تعرّف على الميزات الجديدة لـ"آيفون"

منوعات

2024-08-28 | 14:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ذكاء &quot;أبل&quot; قادم.. تعرّف على الميزات الجديدة لـ&quot;آيفون&quot;
150 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
تستعد شركة "ابل" لإطلاق نسخة معززة من مساعدها الصوتي "سيري"، تعمل بتقنية "تشات جي بي تي" كجزء من مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل "iOS 18".

وفقًا لشركة "أبل"، تتضمن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بصانع "ايفون"، التي تم إطلاقها تحت الاسم التجاري "Apple Intelligence"، العديد من الإضافات الجديدة، أبرزها نسخة معززة من مساعدها الصوتي "سيري"، بدعم من "تشات جي بي تي".
 
وسيتم إطلاق الإصدار الأول من "iOS 18" جنبًا إلى جنب مع طرازات "آيفون 16" من أبل في أيلول، ولكن ميزات الذكاء الاصطناعي ستصل لاحقًا، في تحديث "iOS 18.1" المتوقع في منتصف إلى أواخر تشرين الأول.
 
ميزات قادمة إلى آيفون
 
وتتضمن ميزات Apple Intelligence أدوات كتابة جديدة، وتتضمن ردودًا مقترحة في تطبيق الرسائل، وتلخيص البريد الإلكتروني، ونسخ المكالمات الهاتفية وتحويلها إلى نصوص.
 
كما ستتضمن الميزات الأخرى التي ستأتي في وقت لاحق من هذا العام أو في أوائل العام القادم Image Playground القادرة على إنشاء صورك المتحركة الخاصة داخل التطبيقات، والرموز التعبيرية المخصصة التي تسمى "Genmoji".
 
وفي الوقت نفسه، تشمل التحسينات التي طال انتظارها للذكاء الاصطناعي تكامل سيري مع "تشات جي بي تي" لفهم اللغة بشكل أكثر ثراءً.
 
وستتمكن سيري أيضًا من عرض التقويم والصور والرسائل والاستجابة بشكل أفضل للرسائل النصية، فعلى سبيل المثال، يمكنك أن تسأل عن موعد هبوط رحلة معينة، وستكتشف سيري ذلك بناءً على الرسائل في الهاتف ورسائل البريد الإلكتروني الأخيرة.
 
يذكر أن Apple Intelligence سيتم طرحه في جميع أنحاء العالم، لكن الميزات ستواجه تأخيرًا كبيرًا في الاتحاد الأوروبي والصين بسبب المخاوف التنظيمية.
 
ولأن الذكاء الاصطناعي يتطلب أجهزة قوية، لذلك لن تكون الميزات متوافقة مع الأجهزة القديمة. ووفقًا لشركة أبل، ستحتاج إلى آيفون 15 أو أحدث.
 
تغيير استخدام الهاتف
 
ولن يكون التغيير الفوري جذريًا، نظرا لطرح الميزات ببطء، ومع ذلك، فبمجرد تمكين Apple Intelligence، ستلاحظ أن تفاعلاتك أصبحت أكثر تخصيصًا، وأن المهام أصبحت أسرع.
 
على سبيل المثال، قد تستخدم أدوات التلخيص لكتابة رسائل البريد الإلكتروني أثناء التنقل، وستتاح لك الفرصة لتسجيل المكالمات الهاتفية وتحويلها إلى نص لأول مرة، بإذن المتصل الآخر بالتأكيد. وكل ذلك سيجعل أداء المهام اليومية أسهل وأكثر متعة.
 
كذلك، سيطور المساعد الذكي "سيري" من أبل القدرة على تقديم ردود سياقية، مع تذكر المحادثات السابقة. وستستخدم أبل تطبيق "تشات جي بي تي" كنسخة احتياطية لتشغيل الميزات التي لا تستطيع إدارتها بنفسها. على سبيل المثال إذا طرحت سؤالًا معقدًا على سيري، ولم تتمكن من الإجابة، فسوف تمرر ذلك إلى "تشات جي بي تي".
 
والشيء نفسه ينطبق على تأليف النص وإنشاء الصور. ففي حين توفر Apple Intelligence هذه القدرات، يمكن لتطبيق "تشات جي بي تي" كتابة الرسائل، وإنشاء الصور من الصفر، وهو ما لا تجيده أبل حتى الآن.
 
حماية الخصوصية
 
وتقول "أبل" إن حماية الخصوصية مدمجة للمستخدمين الذين يصلون إلى "تشات جي بي تي"، بحيث ستتم معظم المعالجة على هاتفك، لذلك لن تترك البيانات جهاز آيفون الخاص بك أبدًا. أما بالنسبة للاستعلامات الأكثر تعقيدًا التي تتطلب السحابة، فتقول "أبل" إنها ستجعل بياناتك مجهولة الهوية، وسيتم تشفيرها من البداية إلى النهاية قبل إرسالها إلى خوادمها أو إلى "تشات جي بي تي".
 
وعلى نطاق أوسع، تقول "أبل" إنها ستكون شفافة بشأن متى تستخدم بياناتك. وستوفر تقريرًا مفصلاً عن جهازك، يسمى تقرير Apple Intelligence، يوضح كيفية معالجة كل طلب من طلبات "سيري" الخاصة بك، حتى تتمكن من معرفة البيانات المستخدمة، وأين ذهبت.
 
ومع ذلك، يتطلب الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من المعلومات للعمل. ولتشغيل هذه الميزات، تحتاج "أبل" الوصول لمزيد من بياناتك وقراءة رسائلك ومراقبة تقويمك وتتبع خرائطك وموقعك وتسجيل مكالماتك الهاتفية وعرض صورك وفهم أي معلومات شخصية أخرى.

>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

ايفون

ميزات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بعد التحري
Play
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
Play
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
Play
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2024 | 2024
05:00 | 2024-08-28
Play
العراق في دقيقة 28-08-2024 | 2024
05:00 | 2024-08-28
Morning Live
Play
Morning Live
اهمية التعليم الجامعي في المستقبل المهني - حلقة ٩٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-28
Play
اهمية التعليم الجامعي في المستقبل المهني - حلقة ٩٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٩٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-28
Play
بغداد الجديدة - الحلقة ٩٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-28
عشرين
Play
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
Play
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
الهوا الك
Play
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
Play
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
خط أحمر
Play
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
Play
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
Play
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
Play
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
Play
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
Play
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2024 | 2024
05:00 | 2024-08-28
Play
العراق في دقيقة 28-08-2024 | 2024
05:00 | 2024-08-28
Morning Live
Play
Morning Live
اهمية التعليم الجامعي في المستقبل المهني - حلقة ٩٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-28
Play
اهمية التعليم الجامعي في المستقبل المهني - حلقة ٩٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٩٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-28
Play
بغداد الجديدة - الحلقة ٩٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-28
عشرين
Play
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
Play
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
الهوا الك
Play
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
Play
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
خط أحمر
Play
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
Play
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
لقطات
Play
لقطات
عندي رعاية يصير احصل منحة مدرسية؟ | الهوا الك 2024
17:00 | 2024-08-24
Play
عندي رعاية يصير احصل منحة مدرسية؟ | الهوا الك 2024
17:00 | 2024-08-24
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
Play
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
اخترنا لك
أيام صعبة يعيشها مولود برج الحوت والحزن يخيم على قلبه.. متى الإنفراج؟
15:50 | 2024-08-28
نوكيا تستعد لطرح هاتف "باربي"
11:55 | 2024-08-28
إنستغرام يطلق ميزة جديدة
11:43 | 2024-08-28
عواقب سلبية لاستخدام معجون الاسنان المبيض.. ماذا يسبب؟
10:17 | 2024-08-28
مشروبات عشبية لتطهير المعدة من السموم.. هل تعرفها؟
09:46 | 2024-08-28
هل تعاني من تنميل القدمين أثناء النوم؟ اكتشف الأسباب
05:00 | 2024-08-28
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.