زائر غريب يدخل درب التبانة والعلماء في حيرة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تحذير من كارثة.. أكثر من 2000 طفل مشرد في شوارع فرنسا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-498430-638605374769125346.jpg
زائر غريب يدخل درب التبانة والعلماء في حيرة
منوعات
2024-08-29 | 10:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
927 مشاهدة
اكتشف فريق دولي من علماء الفلك باستخدام تلسكوب "ميركات" الراديوي في جنوب أفريقيا حلقة غامضة من الضوء الراديوي في الفضاء.
يعتقد العلماء أن هذه الحلقة ربما تكون قد تكونت بسبب نجم ضخم ينفخ طبقاته الخارجية بإشعاع قوي، مثل الطريقة التي تبعثر بها هبّة من الرياح الأوراق.
وفي عام 2019، اكتشف علماء الفلك باستخدام تلسكوب آخر، وهو مصفوفة الكيلومتر المربع الأسترالي (ASKAP)، عدة حلقات غريبة من الضوء الراديوي في الفضاء.
وهذه الحلقات، التي تسمى "الدوائر الراديوية الغريبة" (ORCs)، غير مرئية في أي نوع آخر من الضوء ويبدو أنها تظهر من العدم، وتم العثور على عدد قليل فقط من هذه الدوائر الراديوية الغريبة حتى الآن، ولكن الآن تم اكتشاف دائرة جديدة لا تتناسب مع النمط المعتاد.
ووفق دراسة نشرت على موقع ما قبل طباعة الأبحاث "أرخايف" بقيادة كريستوبال بورديو، من مرصد كاتانيا للفيزياء الفلكية، تم العثور على الدائرة الجديدة باستخدام تلسكوب "ميركات" عام 2022.
وعلى عكس الدوائر الأخرى التي عُثِر عليها بعيداً فوق مجرة درب التبانة، تقع الدائرة الجديدة التي سُمّيت "كيكلوس" بالقرب كثيراً من مركز مجرتنا، وهذا يجعلها مختلفة وأكثر غموضاً.
تصور لشكل الدائرة الراديوية الدخيلة على مجرتناويحاول علماء الفلك معرفة ما الذي قد يكون تسبب في ظهور كيكلوس، وإحدى الأفكار هي أنه تشكّل بواسطة نجوم ضخمة تُعرف باسم "نجوم وولف-رايت".
وتشتهر هذه النجوم بنفخ طبقاتها الخارجية بإشعاع قوي، مما يخلق غلافًا حولها، وهو ما يشبه ريح قوية تبعثر أوراق الشجر، تاركة وراءها جذعاً عارياً ودائرة من الأوراق المتناثرة.
ومع ذلك، هناك تحدٍ، فلم يتم العثور على نجم وولف-رايت في مركز كيكلوس حتى الآن، ويوجد نجم ساطع واحد قريب، لكنه ليس من النوع المناسب.
وحدد علماء الفلك نجوماً أخرى محتملة يمكن أن تكون المصدر، لكنهم بحاجة إلى المزيد من البيانات لتأكيد ما إذا كان أي منها نجوم "وولف-رايت" بالفعل.
والخطوة التالية، هي استخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي لجمع المزيد من المعلومات حول هذه النجوم المرشحة، وسيساعد هذا علماء الفلك في تحديد ما إذا كان أحدها مسؤولاً عن إنشاء كيكلوس وحل لغز هذه الحلقة الراديوية الغريبة.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة صور مجرة درب التبانة؟.. موظفة سابقة في ناسا تكشف
08:21 | 2024-08-13
كيف فند العلماء نظرية الأرض المسطحة؟.. شاهد الفيديو
05:38 | 2024-08-07
مسلسل "صراع العروش" الشهير يساعد العلماء في فك "لغز قدرة دماغية غامضة"
06:13 | 2024-07-25
تفاصيل مثيرة.. هكذا يكتشف العلماء مدى قِدم و"عمر" الأشياء!
01:43 | 2024-07-25
درب التبانة
العلماء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل
محليات
29.3%
12:35 | 2024-08-29
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل
12:35 | 2024-08-29
تحذير هام للعراقيين من سرقة أموالهم الكترونيا
محليات
25.54%
11:06 | 2024-08-28
تحذير هام للعراقيين من سرقة أموالهم الكترونيا
11:06 | 2024-08-28
"إهانة المرسوم الجمهوري".. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟
محليات
25.23%
13:05 | 2024-08-28
"إهانة المرسوم الجمهوري".. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟
13:05 | 2024-08-28
الجماهير العراقية ولغط الدخول إلى الكويت.. جارة العراق ترد على حديث العيداني بقرار!
رياضة
19.93%
06:40 | 2024-08-29
الجماهير العراقية ولغط الدخول إلى الكويت.. جارة العراق ترد على حديث العيداني بقرار!
06:40 | 2024-08-29
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2024 | 2024
05:00 | 2024-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2024 | 2024
05:00 | 2024-08-28
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2024 | 2024
05:00 | 2024-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2024 | 2024
05:00 | 2024-08-28
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
لقطات
عندي رعاية يصير احصل منحة مدرسية؟ | الهوا الك 2024
17:00 | 2024-08-24
لقطات
عندي رعاية يصير احصل منحة مدرسية؟ | الهوا الك 2024
17:00 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
اخترنا لك
القت بزوجها من الطابق الخامس.. ما القصة؟
11:15 | 2024-08-29
ترامب ممنوع من استخدام اغاني فرقة موسيقية شهيرة
10:41 | 2024-08-29
أمر صادم أذهل العالم... لا خيار في الأسواق الأوروبية بسبب ترند على "تيك توك"
06:00 | 2024-08-29
ميزة موسيقية جديدة من إنستغرام... إليك طرق تفعيلها
04:30 | 2024-08-29
أيام صعبة يعيشها مولود برج الحوت والحزن يخيم على قلبه.. متى الإنفراج؟
15:50 | 2024-08-28
ذكاء "أبل" قادم.. تعرّف على الميزات الجديدة لـ"آيفون"
14:23 | 2024-08-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل سنشهد عاماً دراسياً بزخم مروري منخفض قياسا بالسابق؟
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.