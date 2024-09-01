رفض تزويجه من يحب.. شاب يقدم على قتل والده

وقالت إدارة الأمن الجنائي في وزارة الداخلية السورية إنه "بتاريخ 12/ 8/ 2024 أخبرت شرطة ناحية دير عطية عن طريق راعي أغنام بوجود رائحة كريهة منبعثة من مزرعة في الجراجير بالإضافة إلى تجمع الذباب في المكان".وواضافت: "حضرت الوحدات الشرطية إلى المكان مع هيئة الكشف القضائي وتم استخراج جثة رجل في العقد الخامس من العمر في طور التحلل وتم نقلها إلى مشفى دير عطية وتبين أنها عائدة للمتغيب (زهر . ص) والمنظم بحقه ضبطي تغيب في مخفر قرية الجراجير وناحية دير عطية بتاريخ 31/7/ 2024".وكشفت الوزارة أن "سبب الوفاة عيار ناري مستقر في الرأس، ونتيجة متابعة فرع المعلومات بإدارة الأمن الجنائي للموضوع تم التوصل إلى معلومات تفيد بتورط ابن المغدور المدعو (أحمد . ص) بجريمة قتل والده وذلك كون المزرعة التي وجد ضمنها المغدور هي المزرعة التي كان يعمل بها المغدور وولده (أحمد) حيث بقي المدعو (أحمد) يتردد إلى المزرعة بعد حادثة تغيب والده من أجل سقاية الأشجار في المزرعة".وتبين أن "مكان دفن المغدور مازال رطباً، حيث توجهت دوريات من إدارة الأمن الجنائي إلى قرية الجراجير وتمكنت من إلقاء القبض على المدعو (أحمد . ص) وإحضاره إلى مركز الإدارة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قـتل والده بمسدس حربي عائد لوالده ودفنه في حفرة ضمن المزرعة التي كانا يعملان بها ومن ثم غادر المزرعة وقام بأخذ مركبة والده ومبلغ مالي عائد لوالده ومن ثم عاد إلى المنزل".واعترف الابن بأن سبب قتله لوالده هو "خلاف بينهما بشأن فتاة يريد الزواج منها وأن تعامل والده معه كان قاسياً، وبدلالته تم إحضار المسدس المستخدم في الجريمة، وتم إجراء الخبرة الفنية لمطابقة الرصاصة المستقرة في رأس المغدور مع المسدس الحـربي وتبين بأن الرصاصة مطلقة من نفس المسدس".وأشارت الوزارة الى ان "التحقيقات مازالت مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص".