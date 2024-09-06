كم يدفع فيسبوك مقابل المشاهدات؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إصابة شرطي مرور طعنا بالسكاكين شرقي بغداد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-499206-638612046039359993.jpg
كم يدفع فيسبوك مقابل المشاهدات؟
منوعات
2024-09-06 | 03:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
939 مشاهدة
السومرية نيوز – منوعات
لا شك أن نموذج الربح من فيسبوك يُعد بمنزلة موضوع مثير للاهتمام بالنسبة لصناع المحتوى والمعلنين والمستخدمين العاديين على حد سواء.
ونظرًا إلى كون فيسبوك قوة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، فإن معرفة كم يدفع لكل مليون مشاهدة أمر مثير للاهتمام وأساسي لأي شخص يتطلع إلى الاستفادة من هذه المنصة لتحقيق مكاسب مالية.
كيف تكسب المال من فيسبوك عام 2024
وفي هذا الموضوع، نحاول معرفة كم يدفع فيسبوك لكل مليون مشاهدة، مع الحديث عن العوامل المؤثرة في الأرباح، وتوفير المعرفة اللازمة لزيادة الإيرادات عبر هذه المنصة المؤثرة عالميًا.
ما متطلبات تحقيق الربح عبر فيسبوك؟
من أجل أن يستطيع منشئو المحتوى تحقيق الربح عبر فيسبوك يجب الالتزام بمجموعة من المعايير:
1- الالتزام بسياسات تحقيق الدخل للشركاء عبر فيسبوك.
2- الالتزام بمعايير مجتمع فيسبوك.
3- الالتزام بشروط فيسبوك.
4- التأكد من أن المحتوى متوافق مع سياسات تحقيق الدخل للمحتوى ضمن فيسبوك.
5- الوصول إلى عتبات محددة، مثل الحد الأدنى لعدد المتابعين أو المشاهدات، اعتمادًا على طريقة تحقيق الدخل المختارة.
6- استخدام حساب تجاري والحصول على حضور ثابت عبر فيسبوك.
سياسات دفع فيسبوك مقابل مشاهدات الفيديو
قبل الخوض في تفاصيل كم يدفع فيسبوك مقابل مليون مشاهدة، فمن الأهمية بمكان فهم خيارات تحقيق الدخل المختلفة المتاحة عبر الموقع، إذ تقدم فيسبوك العديد من السبل لمنشئي المحتوى لتحقيق الدخل.
وقد تطورت سياسات دفع فيسبوك مقابل مشاهدات الفيديو، إذ يقدم الموقع طرقًا مختلفة لمنشئي المحتوى لتحقيق الدخل من مقاطع الفيديو.
ويوفر فيسبوك هيكلًا ديناميكيًا لدفع الأموال لمنشئ المحتوى مقابل مشاهدات الفيديو، إذ يدفع الموقع ما بين 0.01 دولار و0.02 دولار لكل مشاهدة فيديو، مع أن هذا المعدل غير ثابت ويعتمد على عوامل مختلفة.
ويصبح الربح من خلال فيسبوك نشطًا بمجرد أن يتجاوز الفيديو حد ألف مشاهدة. ولهذا السبب، يشتري الأفراد والشركات مشاهدات فيديو فيسبوك الأصلية ويصبحون مؤهلين للربح من فيسبوك.
ويقدم فيسبوك إعلانات قصيرة أثناء البث، توضع قبل أو أثناء أو بعد مقطع فيديو. وتقسم فيسبوك الإيرادات الناتجة عن الإعلانات أثناء البث، إذ يحصل الموقع على 45% ويحصل المبدع على 55%.
كما يقدم عدة طرق لتحقيق الدخل من المحتوى، مثل الإعلانات داخل البث، واشتراكات المعجبين، والمحتوى الذي يحمل علامة تجارية، ومجموعات الاشتراك.
وتمتلك كل طريقة متطلبات، وتوفر إمكانات مختلفة لتحقيق الدخل، وعلى سبيل المثال، يمكن لصناع المحتوى كسب 100% من رسوم الاشتراك المدفوعة من خلال فيسبوك، في حين يحصلون على 70% فقط من المدفوعات التي تتم عبر منصات الهاتف المحمول بسبب رسوم متجر التطبيقات.
ويدفع فيسبوك للمبدعين مرة واحدة في الشهر، بشرط أن يستوفي صانع المحتوى الحد الأدنى للأرباح ليكون مؤهلًا للحصول على الدفعة، وهو مئة دولار لمعظم المبدعين و25 دولارًا للمبدعين بالولايات المتحدة.
خيارات تحقيق الدخل من فيسبوك
الفواصل الإعلانية:
تسمح الفواصل الإعلانية للمبدعين بتضمين إعلانات قصيرة داخل مقاطع الفيديو، ويكسبون حصة من العائدات الناتجة عن هذه الإعلانات بناءً على عوامل، مثل مرات ظهور الإعلان والنقرات ومقاييس التفاعل، ويجب ألا يقل طول مقطع الفيديو عن 60 ثانية لاستخدام هذا النوع من الإعلانات، ويمكنك إدراج إعلان لمقطع فيديو تزيد مدته على دقيقة و30 ثانية أو وضع إعلان لمدة 45 ثانية لمقطع فيديو مدته 3 دقائق أو أكثر.
الإعلانات أثناء البث:
تعد الإعلانات أثناء البث أقصر وتظهر أثناء البث المباشر، مما يتيح للمبدعين كسب عائدات من هذه الإعلانات بناءً على عدد المشاهدين والمتفاعلين. كما يمكن للمشاهدين شراء النجوم وإرسالها إلى المبدعين أثناء مقاطع الفيديو المباشرةً كشكل من أشكال الدعم، ويدفع فيسبوك سنتًا واحدًا مقابل كل نجمة.
اشتراكات المعجبين:
يمكن للمبدعين تقديم محتوى حصري وفوائد لمعجبيهم مقابل رسوم شهرية متكررة. ويأخذ فيسبوك نسبة 30% من رسوم الاشتراك، بينما يحتفظ المبدع بنسبة 70% المتبقية. ورغم أن هذه الميزة متاحة فقط لمنشئي المحتوى في عدد قليل من البلدان، فإن عدد المبدعين الذين يستفيدون منها يتزايد، وتحتاج إلى 10 آلاف متابع على الأقل.
المحتوى الذي يحمل علامة تجارية:
يتيح التعاون مع العلامات التجارية في المنشورات الدعائية أو مواضع المنتجات للمبدعين كسب المال من خلال الشراكات، ويمكن أن تختلف الأرباح من المحتوى الذي يحمل علامة تجارية بناءً على عوامل، مثل عدد المتابعين ومعدل التفاعل وطبيعة التعاون.
العوامل المؤثرة في الأرباح من مشاهدات فيسبوك
تعتمد الإجابة على كم يدفع فيسبوك لكل مليون مشاهدة على عدة عوامل، تتضمن مرات ظهور الإعلان والنقرات ومقاييس التفاعل، مثل مشاهدات الفيديو والمشاركات والتعليقات.
وتختلف الأرباح بشكل كبير بين المؤثرين، حتى مع ملايين المشاهدات، إذ قد تؤثر عوامل، مثل جودة المحتوى ونوع الإعلان والتركيبة السكانية للجمهور ومقاييس التفاعل في الأرباح. وبالإضافة إلى ذلك، قد تختلف الأرباح بناءً على موقع المشاهد.
كم يدفع فيسبوك مقابل المشاهدات؟
يدفع فيسبوك مبالغ مختلفة مقابل مشاهدات مقاطع الفيديو، وفيما يلي تفاصيل الدفع:
الدفع مقابل ألف مشاهدة عبر فيسبوك:
تتطلب سياسة تحقيق الدخل في فيسبوك ألف مشاهدة على الأقل لبدء كسب المال من مقطع فيديو. ومقابل ألف مشاهدة، يدفع فيسبوك ما بين 8.75 و10 دولارات. ويضمن هذا الحد الأدنى تحقيق الدخل من المحتوى الذي يجذب جمهورًا كبيرًا فقط.
الدفع مقابل 10 آلاف مشاهدة عبر فيسبوك:
مقابل 10 آلاف مشاهدة، يبلغ الدفع المقدر نحو 48 دولارًا. ويجري حساب المبلغ بناءً على متوسط السعر للإعلانات داخل البث، إذ يدفع المعلنون نحو 8.75 دولارات لكل ألف مشاهدة، ويتلقى منشئو المحتوى 55% من هذا المبلغ.
الدفع مقابل 100 ألف مشاهدة عبر فيسبوك:
وعند هذا المستوى، يمكن للمبدعين أن يتوقعوا كسب ما بين 875 وألف دولار. وتعتمد الأرباح على عوامل مختلفة، مثل جودة الفيديو والتركيبة السكانية للجمهور وطلب المعلنين.
الدفع مقابل مليون مشاهدة عبر فيسبوك:
تحصل على مبلغ يتراوح ما بين ألف و10 آلاف دولار مقابل مليون مشاهدة عبر فيسبوك. ويرجع هذا النطاق الواسع إلى متغيرات مختلفة، مثل نوع المحتوى، وتفاعل الجمهور، وطريقة تحقيق الدخل المستخدمة، ويشمل ذلك الإعلانات داخل البث، أو المحتوى ذا العلامة التجارية، أو مبيعات البضائع، أو الاشتراكات.
الدفع مقابل أكثر من مليون مشاهدة عبر فيسبوك:
مع استمرار ارتفاع عدد المشاهدات، تزداد الأرباح المحتملة أيضًا. ويعتمد المبلغ الدقيق على العوامل نفسها التي تؤثر في الأرباح عند عدد أقل من المشاهدات، وجودة المحتوى، وتفاعل الجمهور، وإستراتيجيات تحقيق الدخل المحددة المستخدمة.
الخلاصة أننا سلطنا الضوء من خلال هذا الموضوع على نظام دفع فيسبوك لمشاهدات الفيديو، مع توضيح أهمية فهم سياسات تحقيق الدخل المتطورة للموقع والعوامل الرئيسية التي تؤثر في الأرباح من محتوى الفيديو.
وتساعد هذه المعلومات المبدعين في إنشاء المحتوى وتحسينه لتحقيق أقصى قدر من الأرباح المحتملة عبر فيسبوك من خلال مقاطع الفيديو.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
كم يدفع فيسبوك
المشاهدات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية تنشر أسماء الحجاج الفائزين في 14 محافظة للسنوات الثلاث المقبلة
محليات
68.87%
03:00 | 2024-09-06
السومرية تنشر أسماء الحجاج الفائزين في 14 محافظة للسنوات الثلاث المقبلة
03:00 | 2024-09-06
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026
رياضة
13.33%
06:16 | 2024-09-05
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026
06:16 | 2024-09-05
هيئة الحج تنشر النسب والفئات العمرية المشمولة بقرعة الحج (صورة)
محليات
10.08%
12:46 | 2024-09-05
هيئة الحج تنشر النسب والفئات العمرية المشمولة بقرعة الحج (صورة)
12:46 | 2024-09-05
تعرف على العطل الرسمية المتبقية للعام الحالي
محليات
7.72%
13:15 | 2024-09-04
تعرف على العطل الرسمية المتبقية للعام الحالي
13:15 | 2024-09-04
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
Celebrity
عازفة الـ تشيلو شمايل - الحلقة ٢١ | season 3
14:30 | 2024-09-05
Celebrity
عازفة الـ تشيلو شمايل - الحلقة ٢١ | season 3
14:30 | 2024-09-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-05
Morning Live
بين التعليم الحكومي والأهلي كيف نختار الطريق الأفضل - حلقة ١٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-05
Morning Live
بين التعليم الحكومي والأهلي كيف نختار الطريق الأفضل - حلقة ١٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-05
ناس وناس
واسط السوق المسقف - الحلقة ١٠٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-05
ناس وناس
واسط السوق المسقف - الحلقة ١٠٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-05
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 5-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-05
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 5-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-05
بعد التحري
شبكة تنصت وابتزاز .. ضحاياها مسؤولون وادواتها حكوميون - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-04
بعد التحري
شبكة تنصت وابتزاز .. ضحاياها مسؤولون وادواتها حكوميون - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-04
استديو Noon
خلي انسولف 4-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-04
استديو Noon
خلي انسولف 4-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-04
طل الصباح
الأبراج - فقرة حلو لو مر 4-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-04
طل الصباح
الأبراج - فقرة حلو لو مر 4-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-04
الأكثر مشاهدة
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
Celebrity
عازفة الـ تشيلو شمايل - الحلقة ٢١ | season 3
14:30 | 2024-09-05
Celebrity
عازفة الـ تشيلو شمايل - الحلقة ٢١ | season 3
14:30 | 2024-09-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-05
Morning Live
بين التعليم الحكومي والأهلي كيف نختار الطريق الأفضل - حلقة ١٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-05
Morning Live
بين التعليم الحكومي والأهلي كيف نختار الطريق الأفضل - حلقة ١٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-05
ناس وناس
واسط السوق المسقف - الحلقة ١٠٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-05
ناس وناس
واسط السوق المسقف - الحلقة ١٠٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-05
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 5-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-05
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 5-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-05
بعد التحري
شبكة تنصت وابتزاز .. ضحاياها مسؤولون وادواتها حكوميون - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-04
بعد التحري
شبكة تنصت وابتزاز .. ضحاياها مسؤولون وادواتها حكوميون - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-04
استديو Noon
خلي انسولف 4-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-04
استديو Noon
خلي انسولف 4-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-04
طل الصباح
الأبراج - فقرة حلو لو مر 4-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-04
طل الصباح
الأبراج - فقرة حلو لو مر 4-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-04
اخترنا لك
5 طرق يُنصح باتباعها لإطالة عمر الهاتف
04:29 | 2024-09-06
مفاتيح بدل كلمات مرور.. إجراء "صارم" من "غوغل" لحماية البيانات
03:48 | 2024-09-06
بكتيريا متنوعة.. ماذا يخبئ لنا الميكروويف؟
02:40 | 2024-09-06
كويكب سيصطدم بالأرض
14:37 | 2024-09-04
نصائح لمستخدمي ساعة أبل: جرّبوا تغيير هذه الإعدادات
13:25 | 2024-09-04
من الزنزانة الى المستشفى وهكذا.. التيكتوكر "نتالي" تتعرض لوعكة صحية داخل السجن
12:45 | 2024-09-04
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
برأيك، ما سبب تأخر توزيع الرواتب في بعض الدوائر الحكومية؟
عدم توفر سيولة كافية
عدم توفر سيولة كافية
التدقيق بالقوائم
التدقيق بالقوائم
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.