أبل تزيح الستار عن ساعتها الجديدة

السومرية نيوز – منوعات

خلال حدث "It's Glowtime"، أعلنت شركة أبل الأمريكية اليوم الإثنين عن أسعار ومواصفات ساعة أبل Apple Watch Series 10.

جاءت ساعة Apple Watch أنحف من الإصدارات السابقة، مع زيادة في الحجم، مع شاشة مقاس 2 بوصة، وهي أكبر قليلاً من شاشة Apple Watch Ultra مقاس 49 ملم.

تتميز ساعة أبل Apple Watch Series 10 بأنها مقاومة الماء من خلال تغيير التصميم، مما يضمن للجهاز ممارسة الرياضات المائية عالية السرعة حتى عمق 20 مترا.

مواصفات Apple Watch Series 10

وبصرف النظر عن الزيادة في الحجم والتصميم الأنحف، فإن النماذج المحدثة تبدو مثل نماذج Apple Watch الحالية دون أي تغييرات جذرية.

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وقامت شركة أبل بتحديث شاشة OLED لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ومع وجود غلاف أكبر، زاد حجم البطارية أيضا، مما يؤدي إلى عمر بطارية أفضل.

وزودت أبل ساعة Apple Watch Series 10 مستشعر محدث لمعدل ضربات القلب وتخطيط القلب والذي سيمكن من ميزات جديدة مثل اكتشاف توقف التنفس أثناء النوم.

مميزات Apple Watch Series 10

أصبحت Apple Watch Series 10 قادرة على اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم باستخدام تتبع النوم من Apple Watch، مما يوفر قراءة بعد جمع بيانات النوم لعدة أيام.

ولى مدى السنوات العديدة الماضية، استخدمت Apple Watch شريحة S-series التي لم تتغير إلا قليلا، ولكن جلبت S10 هذا العام ترقية ملحوظة في الأداء.

في حين أن Apple Watch لن تحصل على قدرات Apple Intelligence "الرئيسية"،لكن هناك ميزات ذكاء اصطناعي مرتبطة بخدمة مدرب صحي مستقبلية.