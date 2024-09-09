فيروس جديد يصيب الخفافيش وينتقل للبشر.. هل يشبه كورونا وما خطورته؟

وحسب ما نشرته صحيفة ذا البريطانية، اكتشف العلماء فيروسًا جديدًا يُصيب رئة الخفافيش يُدعى HKU5، تلك الكائنات التي نفقت جراء تفشٍ للالتهاب الرئوي.وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بالفيروسات التي قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر، إلا أن الفيروسات المنتشرة بين الحيوانات تشكل تهديدًا خطيرًا.وقال الدكتور إيدي هولمز، عالم الفيروسات في جامعة سيدني، وأحد مؤلفي الدراسة: إذا كانت الفيروسات قادرة على الانتقال عبر مسافات تطورية كبيرة، فهذا يعني أنها قد تتكاثر في خلايا متنوعة، مما يزيد من خطرها.وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد هولمز أنه يجب إدراج فيروس HKU5 فورًا في قائمة الفيروسات التي تستوجب المراقبة، فهو يعد تحذيرًا جديًا، مُضيفًا: أرى شخصيًا أن صناعة تربية الفراء حول العالم يجب أن تتوقف.ويُعتبر فيروس HKU5 قريبًا من فيروس كورونا الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS، والذي يعرف أيضًا باسم إنفلونزا الإبل وله قدرة على إصابة البشر بمضاعفات مميتة.وتشير التقديرات إلى أن هناك آلاف الفيروسات غير المكتشفة تنتشر بين الثدييات البرية، ويخشى العلماء أن مزارع الفراء قد تكون بيئة خصبة لتلك الفيروسات، ما يزيد من خطر انتقالها للبشر.وقد اكتشف الفريق العلمي 125 فيروسًا في إحدى مزارع الفراء، منها 36 فيروسًا جديدًا، بحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature، وتابع الدكتور هولمز أن مزارع الفراء تُشكل بيئة مليئة بالفيروسات أكثر مما كان يُعتقد سابقًا.