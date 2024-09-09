مع قرب موسم البرد.. ما هي الاطعمة التي تعزز مناعة الجسم؟

السومرية نيوز - منوعات

مع بداية فصل الخريف يوصي الخبراء الصحيون بالتركيز على نظام غذائي مليء بجميع الفيتامينات والمعادن الأساسية لمواجهة الأمراض الموسمية.

ويقدم الدكتور دونالد غرانت، طبيب عام ومستشار سريري مجموعة من التوصيات الغذائية لفصل الخريف والشتاء لمساعدتنا على البقاء بصحة جيدة.

ويقول الدكتور غرانت: "مع زيادة خطر الإصابة بالأمراض الشائعة، مثل نزلات البرد ومشاكل الجهاز التنفسي، في الأشهر الأكثر برودة، من المهم إعطاء الأولوية للأطعمة التي يمكن أن تدعم جهاز المناعة".