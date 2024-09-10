متى يحتاج الطفل إلى الفيتامينات وما العمر المناسب لتناولها؟

عقب ميلاد الطفل، قد يقر الطبيب المعالج ببعض الفيتامينات والمعادن لتعزيز صحة الطفل، وبمرور الوقت قد يحتاج الطفل إلى المزيد من الفيتامينات المختلفة؛ لتعزيز نمو الطفل بصورة سليمة؛ لذا نتعرف إلى قائمة فيتامينات للأطفال حسب العمر.قبل أن نتعرف إلى الفيتامينات المناسبة للطفل حسب عمره، لا بد أن نتعرف إلى متى يجب أن يتناول الطفل الفيتامينات، والمكملات الغذائية، والمعادن بصورة يومية، فبحسب موقع (Web MD) يمكن أن يقر الطبيب المختص الفيتامينات للطفل في الحالات التالية:لا يتناول الطفل وجبات صحية متوازنة يومياً.لا يأكل من الطعام بشكل يومي.في حالة تناول الطفل بعض الأدوية.حالة إصابة الطفل بمشاكل في الجهاز الهضمي.حالة إصابة الطفل ببعض الأمراض المزمنة، مثل الربو.الأطفال الذين يتناولون أطعمة نباتية فقط كتفضيل شخصي.اعتماد الطفل على الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة والمصنعة.حالة تناول الطفل كميات كبيرة من المياه الغازية التي تؤثر على معادن الجسم.في حالة خضوع الطفل إلى أي عملية جراحية في منطقة البطن.اكتشف: أعراض نقص الكالسيوم عند الرضع.. مؤشرات تستدعي القلقنصائح قبل إعطاء الطفل الفيتاميناتعلى الرغم من أن الفيتامينات قد تكون إجراء مهم للعديد من الأطفال، لكن تجنب إعطاء طفلك أي فيتامين دون مراجعة الطبيب المختص، وخضوع الطفل إلى بعض الفحوصات التي تؤكد احتياجه للفيتامينات؛ لذا ينصح موقع (Healthline) الطبي بما يلي عند اختيار الفيتامين:المكونات: ابتعد عن الفيتامينات الخالية من النكهات الاصطناعية والأصباغ.خضوعها للاختبار: التأكد من أن الفيتامين قد تم اختباره من الجهات الرسمية.مخصصة للأطفال: اختر الفيتامينات التي صنعت خصيصاً للأطفال وتناسب احتياجهم اليومي.المواد المضافة: تجنب الفيتامينات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر ويفضل أن تكون خالية منه.تناسب الفئة العمرية: على الرغم من أن الفيتامينات المتعددة مخصصة للأطفال من عمر 4 وأكبر إلا أن هناك بعض الفيتامينات المخصصة للرضع والأطفال قبل عمر المدرسة.بحسب الموقع الرسمي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، يوصي الأطباء بضرورة إعطاء الأطفال الذين تراوح أعمارهم 6 أشهر - 5 سنوات المكملات والفيتامينات التي تحتوي على فيتامين A، وفيتامين D، وفيتامين C، لكن في حالة الأطفال الذين يتناولون أكثر من 500 مل من حليب الأطفال لا يفضل إعطائهم المكملات الغذائية؛ نظراً لكون الحليب الصناعي مدعم بفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين د، وغيرها من العناصر الغذائية.لذا قد يقر الطبيب بالفيتامينات التالية للأطفال على النحو التالي:1. فيتامين د:نظراً لأن الشمس هي المصدر الأساسي له، فيجب إعطاء الطفل من سن الولادة حتى عمر سنة 8.5- 10 ميكروجرام يومياً. أما الأطفال من عمر سنة وحتى 4 سنوات يجب إعطاء الطفل 10 ميكروجرام يومياً.2. فيتامين أ:يعتبر أحد الفيتامينات المهمة للطفل، وحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، فإن الجرعة المناسبة للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى سنة هي 100000 وحدة دولية، أما من هم أكبر من سنة 200000 وحدة دولية، يذكر أن الجرعات تختلف من طفل لآخر، ودولة لأخرى.3. فيتامين ج:بحسب الموقع الرسمي للمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH)، يحتاج جسم الطفل من عمر يوم وحتى 6 أشهر 40 مليجرام، أما من عمر 7-12 شهر فيحتاج الطفل إلى 50 مليجرام، أما من عمر عام وحتى 3 سنوات يحتاج الطفل إلى 15 ميلجرام، ومن عمر 4 سنوات حتى 8 سنوات سيحتاج الطفل إلى 25 مليجرام، ومن عمر 9 سنوات وحتى 13 سنة يحتاج الطفل إلى 45 مليجرام.4. فيتامين 6 ب:بحسب الموقع الرسمي للمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH)، يحتاج جسم الطفل من عمر يوم وحتى 6 أشهر 0.1 مليجرام، أما من عمر 7-12 شهر فيحتاج الطفل إلى 0.3 مليجرام، أما من عمر عام وحتى 3 سنوات يحتاج الطفل إلى 0.5 ميلجرام، ومن عمر 4 سنوات حتى 8 سنوات سيحتاج الطفل إلى 0.6 مليجرام، ومن عمر 9 سنوات وحتى 13 سنة يحتاج الطفل إلى 1.0 مليجرام.5. الحديد:وفقاً للموقع الرسمي لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH)، يحتاج جسم الطفل من عمر يوم وحتى 6 أشهر 0.27 مليجرام، أما من عمر 7-12 شهر فيحتاج الطفل إلى 11 مليجرام، أما من عمر عام وحتى 3 سنوات يحتاج الطفل إلى 7 ميلجرام، ومن عمر 4 سنوات حتى 8 سنوات سيحتاج الطفل إلى 10 مليجرام، ومن عمر 9 سنوات وحتى 13 سنة يحتاج الطفل إلى 8 مليجرام.6. الكالسيوم:لتعزيز صحة العظام، وقدرة الطفل على النمو، فبحسب الموقع الرسمي للمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH)، يحتاج جسم الطفل من عمر يوم وحتى 6 أشهر 200 مليجرام، أما من عمر 7-12 شهر فيحتاج الطفل إلى 260 مليجرام، أما من عمر عام وحتى 3 سنوات يحتاج الطفل إلى 700 ميلجرام، ومن عمر 4 سنوات حتى 8 سنوات سيحتاج الطفل إلى 1000 مليجرام، ومن عمر 9 سنوات وحتى 13 سنة يحتاج الطفل إلى 1300 مليجرام.على الرغم من احتياج العديد من الأطفال إلى تناول الفيتامينات والمكملات، إلا أن تناولها يتطلب الاستشارة الطبية، والالتزام بالجرعات التي يقرها الطبيب المختص؛ حرصاً على سلامة طفلك.