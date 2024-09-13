قابل للطي 3 مرات.. هواوي تكسر معادلة الهواتف



في خطوة جريئة تتماشى مع إستراتيجيتها للحفاظ على الصدارة في الهواتف الذكية، كشفت عن هاتفها الجديد "Mate XT Ultimate Design" بعد ساعات قليلة من إطلاق أبل لهاتف آيفون 16.

ويعد هذا الهاتف الذكي الأول من نوعه في العالم بميزة الطي 3 مرات، قفزة نوعية في عالم التقنية، حيث يجمع بين التصميم المبتكر، والميزات التقنية المتقدمة.

وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى التفوق على أبل، خاصة في السوق الصينية، حيث المنافسة بين عملاقي التكنولوجيا شديدة.

وجاءت هواتف آيفون من أبل مع بعض الترقيات، ولكن لم يكن هناك تغيير كبير في لغة التصميم، من ناحية أخرى، يهدف هاتف "Mate XT" من إلى تقديم تجربة جديدة تمامًا.

شاشة ثلاثية الطي

يتميز "Mate XT" بشاشة ثلاثية الطي فريدة من نوعها، مما يسمح للهاتف بالتحول من جهاز بحجم عادي إلى جهاز لوحي مقاس 10.2 بوصة.

ويمكن للمستخدمين التبديل بين 3 أوضاع: عند طيه مرة واحدة يعمل كالهاتف مقاس 6.4 بوصة، وعند طيه مرتين يتحول إلى شاشة مقاس 7.9 بوصة، وعند فتحه بالكامل، يكون الجهاز لوحيًا كبيرًا بشاشة مقاس 10.2 بوصة.

وتستخدم آلية الطي مواد مرنة تسمح للشاشة بالانحناء للداخل والخارج بفضل نظام مفصل خاص صممته لضمان انتقالات سلسة بين أوضاع الشاشة المختلفة.

ويهدف تصميم الهاتف إلى تقديم المزيد من التنوع للمستخدمين الذين يريدون هاتفًا صغير الحجم ولكنهم يحتاجون أيضًا إلى شاشة كبيرة لمهام القراءة والألعاب.

بالإضافة إلى تصميمه القابل للطي، يأتي "Mate XT" مزودًا بنظام كاميرا رباعي، والميزة البارزة هي كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة وفتحة عدسة متغيرة تسمح للكاميرا بالتكيف مع ظروف الإضاءة المختلفة، مما يسهل على المستخدمين التقاط صور الجودة في مجموعة من الإعدادات، من ضوء الشمس الساطع إلى بيئات الإضاءة المنخفضة.

ويتضمن إعداد الكاميرا كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل، والتي توفّر تكبيرًا بصريًا 5.5 مرات لالتقاط الأشياء البعيدة بوضوح. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل وموجودة بشكل أنيق في فتحة صغيرة على الشاشة، مما يجعلها مثالية للصور الشخصية ومكالمات الفيديو. – منوعاتفي خطوة جريئة تتماشى مع إستراتيجيتها للحفاظ على الصدارة في الهواتف الذكية، كشفت عن هاتفها الجديد "Mate XT Ultimate Design" بعد ساعات قليلة من إطلاق أبل لهاتف آيفون 16.ويعد هذا الهاتف الذكي الأول من نوعه في العالم بميزة الطي 3 مرات، قفزة نوعية في عالم التقنية، حيث يجمع بين التصميم المبتكر، والميزات التقنية المتقدمة.وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى التفوق على أبل، خاصة في السوق الصينية، حيث المنافسة بين عملاقي التكنولوجيا شديدة.وجاءت هواتف آيفون من أبل مع بعض الترقيات، ولكن لم يكن هناك تغيير كبير في لغة التصميم، من ناحية أخرى، يهدف هاتف "Mate XT" من إلى تقديم تجربة جديدة تمامًا.شاشة ثلاثية الطييتميز "Mate XT" بشاشة ثلاثية الطي فريدة من نوعها، مما يسمح للهاتف بالتحول من جهاز بحجم عادي إلى جهاز لوحي مقاس 10.2 بوصة.ويمكن للمستخدمين التبديل بين 3 أوضاع: عند طيه مرة واحدة يعمل كالهاتف مقاس 6.4 بوصة، وعند طيه مرتين يتحول إلى شاشة مقاس 7.9 بوصة، وعند فتحه بالكامل، يكون الجهاز لوحيًا كبيرًا بشاشة مقاس 10.2 بوصة.وتستخدم آلية الطي مواد مرنة تسمح للشاشة بالانحناء للداخل والخارج بفضل نظام مفصل خاص صممته لضمان انتقالات سلسة بين أوضاع الشاشة المختلفة.ويهدف تصميم الهاتف إلى تقديم المزيد من التنوع للمستخدمين الذين يريدون هاتفًا صغير الحجم ولكنهم يحتاجون أيضًا إلى شاشة كبيرة لمهام القراءة والألعاب.بالإضافة إلى تصميمه القابل للطي، يأتي "Mate XT" مزودًا بنظام كاميرا رباعي، والميزة البارزة هي كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة وفتحة عدسة متغيرة تسمح للكاميرا بالتكيف مع ظروف الإضاءة المختلفة، مما يسهل على المستخدمين التقاط صور الجودة في مجموعة من الإعدادات، من ضوء الشمس الساطع إلى بيئات الإضاءة المنخفضة.ويتضمن إعداد الكاميرا كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل، والتي توفّر تكبيرًا بصريًا 5.5 مرات لالتقاط الأشياء البعيدة بوضوح. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل وموجودة بشكل أنيق في فتحة صغيرة على الشاشة، مما يجعلها مثالية للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

ويحتوي الهاتف الجديد على الكثير من القوة تحت الغطاء، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، ويقدم 3 خيارات للتخزين، هي: 256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 .

وعلى الرغم من أن لم تكشف عن المعالج المحدد الذي يعمل على تشغيل الهاتف، فمن المتوقع أن يكون شريحة متطورة قادرة على التعامل مع المهام الصعبة، وتعدد المهام بسهولة.

لدعم كل هذه الميزات، يعمل الهاتف ببطارية 5600 مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن أن تدوم طوال يوم من الاستخدام الكثيف، كما أنه يدعم الشحن السلكي بقوة 66 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، حتى يتمكن المستخدمون من شحن هواتفهم بسرعة سواء كانوا يفضلون الكابلات أو منصات الشحن اللاسلكية.

ويأتي هاتف "Mate XT" بخيارات اتصال مثل 5G وWi-Fi 6، ويتضمّن ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع مثبتًا على الجانب، مما يسمح بإلغاء القفل بسرعة وأمان.

وتشمل الميزات الإضافية الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ودعم المهام تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يدل على أن لا تركز فقط على الأجهزة، ولكن أيضًا على الميزات الذكية تعزز تجربة المستخدم.