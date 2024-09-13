ملكة جمال تركيا تثير جدلاً كبيراً.. ماذا جرى؟

إذ احتد النقاش حول جمال الفتاة الحائزة على إجازة في الطب، حتى بلغ ذروته لدى بعض وسائل الإعلام راحت تسأل هل تغير مفهوم الجمال بين الماضي والحاضر؟في حين اعتبر بعض الأتراك الذين علقوا بشكل ساخر على منصة إكس، أن “أعضاء اللجنة اختارتها عميان بلا شك”.كما رأى العديد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أنها لم تكن الأجمل بين المشاركات وأن جمالها عادياً، على حدّ تعبيرهم.لكن رواية أخرى أثارت الجدل أيضا وربما أكثر من كل انتقادات جمالها.فقد ألمحت وسائل إعلام محلية إلى أن والد ملكة الجمال يعمل كموظفٍ حكومي، ما يعني أن ابنته حصلت على اللقب بعد تدخّلات من جهاتٍ حكومية تدعمه، من دون أن يصدر عن بيلجن أو عائلتها أي توضيحاتٍ حتى الآن.في حين قسم من الأتراك أن “بيلجن قد تكون فتاة وإنسانة رائعة ونحن لا نقول إنها بشعة، لكنها ليست مناسبة لاختيارها كملكة جمالٍ لبلد يبلغ عدد سكانه 80 مليون نسمة”.فيما ذكر آخرون أن اختيارها يبدو “مزحة”، فهي ليست جميلة إلى هذا الحدّ، وفق تعبيرهم.أما بعض النقاد فرأوا في مقابلات تلفزيونية أنه كان على الالتزام بمعايير الجمال، واختيار فتاة فائقة الجمال.