تحذير من انتشار مرض جنسي خطير

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سجلت ارتفاعا حادا في إصابات مرض الزهري الجنسي مع تعزيز اختبارات الكشف عن المرض.

وذكرت الوكالة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في قدمته إلى النائبة سيو مي-هوا من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 1.881 حالة إصابة بمرض الزهري بين الثاني وآب من هذا العام.

وقد أبلغت الوكالة عن 416 إصابة في العام الماضي.

ومنذ أوائل هذا العام، كثفت الوكالة اختبارات الكشف عن مرض الزهري.

والزهري أو السفلس هو مرض مُعد جدا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، أو عن طريق تلامس جسدي قريب مع شخص مصاب بالمرض.

والأشخاص المصابون لا يعلمون غالبا أنهم مصابون وينقلون المرض للأشخاص الذين يتصلون بهم جنسيا.